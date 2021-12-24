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VGM burs sonuçları açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 24.12.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 15:18
VGM burs sonuçları açıklandı

VGM Burs sonuçları açıklandı. Genellikle her sene KYK'dan sonra açıklanan burs sonuçları bu sene de geleneğe uygun olarak açıklandı. Binlerce gencin bekleyişi son buldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü her sene binlerce öğrenciye burs veriyor. Geçtiğimiz aylarda başvuruları alan kurum burs sonuçlarını ilan etti. Binlerce öğrencinin beklendiği sonuçlar bugün itibariyle açıklandı. İşte süreçle alakadar son durum...

BURS MİKTARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu sene vereceği burs miktarları da açıklandı. Açıklamaya göre;

➡ Ortaöğrenim eğitim yardımı 100 TL

➡ Yükseköğrenim eğitim yardımı 400 TL

➡ Bu rakamlar yabancı öğrenciler için 600 TL

olarak belirlendi.

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