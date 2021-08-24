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AKADEMİK HABERLER

YÖK'ten DGS kapsamında 'şartlı kayıt' imkanı

Yayınlanma Tarihi: 24.08.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 10:29
YÖK’ten DGS kapsamında ’şartlı kayıt’ imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kazandığı bölümün Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihinde mezun durumda olmayan ancak kayıt sonrası mezun olabilecek durumdaki öğrencilere şartlı kayıt imkanı tanıdı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve benzeri başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur."

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Etiketler Yükseköğretim Kurulu Dikey Geçiş Sınavı 2021 DGS

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