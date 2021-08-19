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Şanlıurfa’da dezavantajlı çocuklara eğitim

Yayınlanma Tarihi: 19.08.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 15:17
Şanlıurfa’da dezavantajlı çocuklara eğitim

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi, dezavantajlı çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim programı ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hayatın her alanında her yaş grubuna yönelik sorumluluk projeleri ile yanlarında olan Haliliye Belediyesi, farklı projelerle her kesime hitap ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, alanında uzman psikologlarla sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında dezavantajlı gruplardan seçilen çocuklara uzmanlar tarafından genel görgü ve temizlik eğitimleri verildi. Eğitimlerin yanı sıra, çocukların sosyal aktivitelere katılması ve doğa bilinci oluşturulması adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Haliliye Belediyesinin Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde yer alan hatıra ormanına götürülen çocuklar burada elleri ile fidan dikti ve can suyunu verdi.

Şanlıurfa Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projelerinin dezavantajlı çocuklara yönelik etap etap devam edeceğini açıkladı.

Düzenlenen yarışmaya seçici kurul ve organizatörlerin birinci derecede akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunu son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek. Teknik şartnameler ve diğer detaylar yarışmanın internet adresinden bakılabilecek. 24 Eylül'de yapılacak değerlendirmenin ardından birinci seçilen fotoğrafçıya 8 bin TL, ikinciye 6 bin TL ve Üçüncüye 4 bin TL ödül verilecek.

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Etiketler Şanlıurfa Haliliye İlçe Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Mehmet Canpolat Haliliye Şanlıurfa Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

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