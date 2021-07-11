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Yayınlanma Tarihi: 11.07.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 10:24
Dikey Geçiş Sınavı başladı

, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için (DGS) başladı.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanıyor.

Saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.

KOVİD-19 TEDBİRLERİ

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınıyor. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi.

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Etiketler ÖSYM Ölçme Dikey Geçiş Sınavı Açıköğretim Ön Lisans Programları

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