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ALES 2021 takviminde ilan edilen 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Yayınlanma Tarihi: 28.04.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 15:29
ALES 2021 takviminde ilan edilen 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 yılı Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı.

"2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verilen duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.

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Etiketler ÖSYM ALES 1 ÖSYM sınav Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İçişleri Bakanlığının

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