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AKADEMİK HABERLER

MEB öğrencilerin din kültürü ve ahlak konularıyla ilgili merak ettiği sorulara videolarla yanıt veriyor

Yayınlanma Tarihi: 04.03.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 12:10
MEB öğrencilerin din kültürü ve ahlak konularıyla ilgili merak ettiği sorulara videolarla yanıt veriyor

çalıştay ve saha çalışmalarıyla öğrencilerin din ve ahlak alanlarıyla ilgili sorularını ve rehberlik ihtiyacını tespit etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Soru-Yorum projesi kapsamında, din ve ahlak alanlarıyla ilgili öğrencilerin soruları hakkında rehberlik yapmak ve bilgilerini geliştirmek amacıyla uzman akademisyenlerin değerlendirmelerinin yer aldığı 45 video hazırlanıyor.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, çerçevesinde hazırlanan "" ve ""ndan hareketle öğrencilerin, din kültürü ve ahlak konularında soruları ve rehberlik ihtiyacının neler olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, belirlenen konulara ilişkin ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinden akademisyenlerin araştırma ve değerlendirmelerinin yer aldığı 50 video çekilmesi kararlaştırıldı.

Genel Müdürlük ile (EBSAD) iş birliğiyle bütçenin Dernek tarafından karşılandığı 5 video çekildi, 45 video daha hazırlanıyor. Hazırlanan videolar, Genel Müdürlüğün kanalında "Soru-Yorum" ismiyle yayınlanıyor.

2023 EĞİTİM VİZYONU KAPSAMINDA İKİ ÇALIŞTAY YAPILDI

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bunu insanlık hayrına kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirilmesi amacıyla çalışan kurumlara rehberlik etmek için çalıştaylar düzenlendiğini belirtti.

Bu çerçevede "" oluşturulması ve belirlenen hedef kapsamında müzakerelerin gerçekleştirilmesi amacıyla 'da 115 din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni, 'da ise 36 akademisyenin katılımıyla çalıştay düzenlendiğini hatırlatan Yılmaz, müzakereler sonucunda belge ve eylem planı hazırlandığını belirtti.

Yılmaz, bu belge ile çalıştay raporlarından hareketle öğrencilerin din ve ahlak alanlarındaki soru ve sorgulamaları hakkında rehberlik yapmak, bilgilerini geliştirmek amacıyla videolar hazırlandığına işaret ederek "Bu programda hem gençlerimizin hem meslektaşlarımızın cevaplarını bulmakta zorlandığı, özellikle gençlerimizin zihninde oluşan pek çok soruya alanında uzman akademisyen hocalarımızla birlikte cevap arıyoruz." diye konuştu.

"VAZİFEMİZ TATMİN EDİCİ CEVAPLAR VERMEKTİR"

Bu sorgulamaları, inanç eylemi körü körüne bir bağlanma olmadığı için olumlu karşıladıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"O sorgulamalar gençlerin daha bilinçli bir şekilde öğrenmesini ve inandıklarını da pekiştirmesini sağlıyor. Bizim vazifemiz, gençlerimizin bu sorgulamalarına tatmin edici cevaplar vermektir. Yaşadığımız çağda insanların her şeye çok hızlı şekilde ulaşmak istediği bir dönemde, bizler de gençlerimizin zihninde oluşan sorulara mümkün olduğunca çok hızlı ve kolay ulaşılabilir cevaplar hazırladık. Gençlerimizi ve ilgi duyan herkesi Genel Müdürlüğümüzün YouTube kanalındaki bu buluşmaya davet ediyorum."

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