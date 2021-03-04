Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, protokolle, Bilişim Teknolojileri Alanı Siber Güvenlik dalı öğrenci ve öğretmenlerinin yeterliliklerinin artırılması amacıyla mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi, mezunların niteliğini artırarak sektörde istihdamlarını sağlamak üzere Teknopark İstanbul AŞ'nin bünyesinde yer alan Teknopark İstanbul MTAL'nin atölye ve laboratuvarlarının son teknolojiye uygun şekilde donatılması sağlanacak.

İş birliği protokolüyle toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm yaratan, buna bağlı olarak hayatın her alanında büyük kolaylık ve tasarruf sağlayan, yaratıcılık ile inovasyonu merkeze alan dijital dönüşüm akımına dair bilgi ve deneyimlerin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi aracılığıyla profesyonel şekilde okul, öğretmen ve öğrencilere aktarılması hedefleniyor.

Atölye/laboratuvar dersleri, taraflarca görevlendirilecek uzmanlar ve üniversitelerce belirlenecek eğitmenlerce verilecek protokol kapsamında, siber güvenlik dalındaki öğretmenlere teorik, iş başında ve uzaktan hizmet içi eğitim düzenlenmesine destek sağlanması, alan öğrencilerine siber güvenlik konusunda işletmelerde staj imkanı verilmesi ve meslek derslerini Teknopark İstanbul atölye ve laboratuvarlarında yapmalarının sağlanması gibi faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Protokolle siber güvenlik dalı mezunlarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde ve siber güvenlik ekosisteminde faaliyet gösteren şirketlerde istihdamlarına destek sağlanması da öngörülüyor.