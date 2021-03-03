MEB'den, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 40 bin öğretmene patent eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okullarda görev yapan 40 binin üzerindeki yönetici ve öğretmenin tamamına, iki ay süresince fikri mülkiyet ve sınai haklar ile ilgili eğitim programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okullarda görev yapan 40 binin üzerindeki yönetici ve öğretmenin tamamına, iki ay süresince fikri mülkiyet ve sınai haklar ile ilgili mesleki gelişim eğitim programı düzenlendi.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde somut adımlar atılmaya devam ediliyor. Seçilen okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek verildi, ayrıca okullara geçen yıl 176 milyon liralık yatırım yapıldı.

Projenin amaçlarından bir tanesi de bu okullarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verilmesiydi. Bu kapsamda, 1000 okulda görev yapan tüm öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.

EĞİTİMLER BİLSEM ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN VERİLDİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için başlattıkları "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesinin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunu ifade etti.

Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar attıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Proje ile ilgili çalışmalar, planlandığı gibi devam ediyor. 2020'de proje kapsamındaki okullarımıza yaklaşık 176 milyon liralık destek sağladık. Projenin hedeflerinden bir tanesi de seçilen 1000 okuldaki yönetici ve öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimi desteği sağlamaktı. Bu amaçla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, fikri mülkiyet ve sınai haklar ile ilgili iki aylık bir eğitim programı düzenlediler. Eğitimler, Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) görev yapan öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Bu yılın ocak ve şubat ayında verilen eğitimlere 1000 okulda bulunan 40 bin 166 meslek öğretmeninin tamamı katıldı. Sürece katkı veren Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, 81 il müdürümüze, eğitime katılan öğretmenlerimize, 81 ildeki BİLSEM'lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."