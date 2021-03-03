Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖF sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu. Güz dönemi sınavlarının tamamlanması ve kayıt yenileme işlem sürecinin bitmesinin ardından bahar dönemi vize sınavlarının Nisan ayında yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle güz dönemi sınavları online olarak yapılmıştı. Bahar dönemi sınavlarının da online (çevrimiçi) olarak düzenleneceği öngörülüyor. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Güz dönemi ile ilgili sürecin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini bahar dönemi sınavlarına çevirdi. İlk dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de sınavların online olarak yapılacağı öngörülüyor. Buna göre; AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi ara sınavı (vize) sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu (final) sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI 2021

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF sınavlarının online olup olmamasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. nasıl yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken güz döneminde olduğu gibi sınavların internet üzerinden yapılması bekleniyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı

10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı

8 Ağustos 2021