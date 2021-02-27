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Ofisinden üniversite öğrencilerine 37 farklı bölüm için staj imkanı

Yayınlanma Tarihi: 27.02.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 13:45
Dijital Dönüşüm Ofisinden üniversite öğrencilerine 37 farklı bölüm için staj imkanı

Cumhurbaşkanlığı Başkanı Koç,"Sayısal bölümlerin yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iletişim tasarımı gibi bölümlerden de stajyer almayı düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital dönüşümün 3 temel ayağının teknoloji, iş süreçleri ve insan olduğunu, bu unsurlardan en önemlisi olan insana yapılan yatırımın toplumsal dijital dönüşümü de sağlayacağını söyledi.

Dijital çağda gençlerin yetiştirilmesinin önemine işaret eden Koç, " Ofisi olarak kapsamında toplamda 37 farklı bölüm için staj imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Staj bölümlerinin hepsinin sayısal bölümler olmadığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Çünkü biz, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece bilgi teknolojileri tabanlı meslek gruplarıyla çalışmıyoruz. Dijital dönüşüm dediğimiz şey aslında birçok farklı disiplini kapsayan bir bütün. Bu açıdan baktığımızda, sürdürdüğümüz çalışmalarda iyi yazılımcıya ihtiyacımız olduğu gibi iyi hukukçu hatta iyi sosyolog ya da iletişimciye de ihtiyacımız var. Bu kapsamda sayısal bölümlerin yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iletişim tasarımı gibi bölümlerden de stajyer almayı düşünüyoruz."

YENİ NESİL BİZİM GELECEĞİMİZ

Koç, Dijital Dönüşüm Ofisinin kapılarını öğrencilere açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yeni nesil bizim geleceğimiz. Onları desteklemek, yanlarında durup bilgi birikimimizi aktarmak en temel görevlerimiz arasında. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak çok seçkin bir ekiple çalışıyoruz. Gençlerimizi bu güzel ekiple bir araya getirmek ve bu sayede belki de yeni değerleri keşfetmek bizim için de çok önemli." dedi.

Programa katılım için "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapılabileceğini bildiren Koç, "Bu yılın temmuz ve ağustos ayları için açacağımız 2 ayrı yaz staj programına öğrenciler 22 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Staja kabul değerlendirmesi, öğrencilerin akademik yetkinliklerine göre yapılacak." ifadelerini kullandı.

Koç, staj programının detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiye "https://cbddo.gov.tr/duyurular/5058/staj-duyurusu" adresinden erişilebileceğini kaydetti.

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Etiketler Staj Seferberliği Projesi Dijital Dönüşüm Ofisi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dijital dönüşüm

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