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2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği giriş belgeleri erişime açıldı

Yayınlanma Tarihi: 25.02.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 16:42
2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği giriş belgeleri erişime açıldı

Kovid-19 nedeniyle ertelenen ve 7 Mart'ta yapılmasına karar verilen 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği giriş belgeleri erişime açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen ve 7 Mart'ta yapılmasına karar verilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Diş Hekimliği) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Mart'ta yapılacak 2020-DUS ve 2020-STS diş hekimliği adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

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