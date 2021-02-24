Milli Savunma Bakanlığı, henüz başvurusunu yapmamış adayların 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı.
Paylaşımda, "Henüz başvurusunu yapmamış adaylar 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerdir." ifadesi yer aldı.