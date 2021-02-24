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başvuruları bugün sona eriyor

Yayınlanma Tarihi: 24.02.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 14:38
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona eriyor

, henüz başvurusunu yapmamış adayların 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Henüz başvurusunu yapmamış adaylar 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerdir." ifadesi yer aldı.

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Etiketler Milli Savunma Üniversitesi Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığının msü askeri öğrenci aday belirleme sınavı sınav

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