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Animasyon alanındaki mesleki eğitimde sektörle iş birliğine gidildi

Yayınlanma Tarihi: 19.02.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 09:44
Animasyon alanındaki mesleki eğitimde sektörle iş birliğine gidildi

Milli Eğitim ile bakanlıklarının iş birliğinde başlatılan yeni projeye göre, ve 'daki pilot okullarda sektördeki uzmanlar derslere girecek, öğrenciler sektör işletmelerinde gerçek ortamlarda beceri eğitimi alacak.

'nın (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığında projenin görüşüldüğü toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı , Yardımcısı , Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü , Genel Müdürü ile bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sektörün insan kaynağı ihtiyacı ayrıntılı olarak ele alındı. Sektörün üretim kapasitesini artırmak için eğitimde atılabilecek adımların değerlendirildiği toplantıda, ve 'da belirlenecek okullarda pilot proje gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Proje kapsamında, her iki ildeki okullar için müfredat yeniden oluşturulacak, sektördeki uzmanlar derslere girecek ve öğrenciler sektör işletmelerinde gerçek ortamlarda beceri eğitimi alacak.

Ayrıca okullardaki öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri de sektörler tarafından sağlanacak.

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