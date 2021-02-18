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adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Yayınlanma Tarihi: 18.02.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 13:48
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 28 Şubat'ta düzenlenecek (2020-/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Etiketler Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Ölçme YÖKDİL ÖSYM 2020 YÖKDİL 2 sınavı

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