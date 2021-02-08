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MEB'in 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' başlıyor

Yayınlanma Tarihi: 08.02.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 09:12
MEB'in 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' başlıyor

Bakanı Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı , konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da 'dayım." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Ziya Selçuk milli eğitim EBA

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