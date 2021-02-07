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Yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı ve kredi ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı

Yayınlanma Tarihi: 07.02.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 10:46
Yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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Etiketler Mehmet Muharrem Kasapoğlu TC burs KYK

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