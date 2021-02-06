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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Yayınlanma Tarihi: 06.02.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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