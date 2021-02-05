Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 14 Mart'ta yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 05.02.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 15:04
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 14 Mart'ta yapılacak

Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS), 14 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin () internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar 5-11 Şubat'ta başvurularını, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Başvuruda Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine, "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2021-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor.

Uzaktan eğitim sürecinde ne okuyalım, ne izleyelim, ne öğrenelim? UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE NE OKUYALIM, NE İZLEYELİM, NE ÖĞRENELİM?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Sağlık Bakanlığının Ölçme ÖSYM Hayat Eve Sığar 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2021 MEB EKYS Kılavuzu sınav

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN