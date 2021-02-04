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başvuruları 2021 başladı!

Yayınlanma Tarihi: 04.02.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 11:46
YKS başvuruları 2021 başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, YKS başvuru işlemleri başladı mı? YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru hakkında tüm bilgiler haberimizde...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, üniversite adaylarının başvurularını 4 Şubat tarihinden itibaren elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecekleri bildirildi.

26 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran tarihinde sabah oturumunda (AYT), öğleden sonra oturumunda (YDT) uygulanacak.

HES KODU BİLGİSİ ALINACAK

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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Etiketler Yabancı Dil Testi ÖSYM Alan Yeterlilik Testleri YKS Sağlık Bakanlığının

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