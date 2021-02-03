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AKADEMİK HABERLER

YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze öğretim açıklaması

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 15:14
YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze öğretim açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin tedbir maksatlı yönlendirmelerinin, öğrenciler ve akademisyenlerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin açılmasına yönelik açıklamada bulundu. Yekta Saraç, üniversitelerin Sağlık Bakanlığından gelecek rapora göre açılacağını belirtti.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (OKBS MEB

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