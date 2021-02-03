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Öğrencilere istihdam garantili mesleki eğitim

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 16:24
Öğrencilere istihdam garantili mesleki eğitim

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "Sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık sektörü gibi birçok alanda kullanılan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim verilecek." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı , Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

Özer ziyaretinde, MEB ile (TÜSAD) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açılan mikromekanik alanını gezdi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Bakan Yardımcısı Özer, Bursa'da okul ve sektör arasında kurulan iş birliklerinin 'ye örnek teşkil ettiğini belirtti.

Mikromekanik dalının Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Özer şunları kaydetti:

"Okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu konuda Bursa'da da örnek iş birlikleri görüyoruz. Sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim verilecek. Mikromekanik mesleğini seçen öğrenciler beceri eğitimlerini TÜSAD üyesi işletmelerde yapacak. Öğrenciler öğrenimleri süresince dernek tarafından burs, sosyal ve kültürel katkılarla desteklenecek ve mezuniyetlerinden sonra da bu işletmelerde istihdam edilecek. Biz de tüm bu süreçler içinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okulumuz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu dalda öğrenim görecek öğrencilerimiz ülkemizin gelecek vizyonunun temelini teşkil eden yerli ve milli sanayi için anahtar konumda olacak."

TÜSAD Başkanı da Türkiye'de uzun yıllardır bu alanda eğitim verilmesi için oluşan beklentinin karşılığını bulmasından dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Özer, ziyarete katılan sektör temsilcilerine kendisinin kaleme aldığı "Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye'nin Mesleki Eğitim ile İmtihanı" adlı kitabını hediye etti.

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Etiketler Türkiye Bursa Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği Mahmut özer Hayrettin Akpınar Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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