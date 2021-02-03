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bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başlayacak

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 16:08
MEB bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başlayacak

başvuruları 8-26 Şubat'ta alınacak.

, " (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www..gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (OKBS MEB

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