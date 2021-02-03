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Engellilerin bireysel eğitim destek ücreti açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 16:28
Engellilerin bireysel eğitim destek ücreti açıklandı

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olacak.

ve tarafından hazırlanan Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ, Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, ile asgari yüzde 20 engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi bulunduğu tespit edilen, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden, ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tutarı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.

Bu kapsamda 2021'de özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olarak belirlendi.

Söz konusu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların iki katı kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri alınacak. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığı Resmi 2021 yılı Maliye Bakanlığı Hazine Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu Katma Değer Vergisi

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