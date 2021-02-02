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başvuruları 'e-Devlet' üzerinden yapılabilecek

Yayınlanma Tarihi: 02.02.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 11:13
YKS başvuruları 'e-Devlet' üzerinden yapılabilecek

Başkanı Prof. Dr. , () adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

Aygün, yaptığı açıklamada, 'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, (AYT) ile 'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini bildiren Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi:

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden 'ne AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."

HES KODUNA DİKKAT EDİLMELİ

Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

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Etiketler Yükseköğretim Kurumları sınavı PTT 2021 YKS kılavuzu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi YKS T C Yabancı Dil Testi e devlet ÖSYM HES Alan Yeterlilik Testleri Halis Aygün

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