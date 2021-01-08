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kapsamında liselere yerleştirme süreci

Yayınlanma Tarihi: 08.01.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 14:05
LGS kapsamında liselere yerleştirme süreci

Milli Eğitim Bakanlığınca kapsamında yapılacak liselere yerleştirme süreciyle ilgili çalışmalar başlatıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında, 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilgili ilk değerlendirme toplantısı yapıldı.

LGS kapsamında 81 ilde, merkezi sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirme için okul kontenjanlarını belirleme ve kayıt bölgelerini güncelleme çalışmalarının başlatıldığı toplantıda, süreç ile iyileştirme yapılabilecek alanlar değerlendirildi.

Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve 81 il müdürü katıldı.

LGS kapsamında merkezi sınav, 6 Haziran'da yapılacak.

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Etiketler liselere geçiş sistemi Temel Eğitim Genel LGS 2021 LGS yerleştirme süreci MEB

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