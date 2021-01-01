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sınavları için fotoğraflar dijital ortama taşıdı

Yayınlanma Tarihi: 01.01.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 16:19
ÖSYM sınavları için fotoğraflar dijital ortama taşıdı

, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında fotoğraf güncellemesinin dijital ortama taşınmasıyla 3 milyondan fazla adayın fotoğraflarını güncellediğini bildirdi.

, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kayıtlı fotoğraflarını herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın T.C. kimlik kartındaki fotoğraflarıyla güncelleme işlemlerine ilişkin son verileri paylaştı.

Fotoğraf güncellemeyi dijital ortama aktarmaya başladıkları 15 Eylül'den bugüne kadar adaylardan sisteme ilişkin olumlu yorumlar aldıklarını ifade eden Aygün, "Temel değerlerimizden biri olan 'sınav süreçlerinde yenilikçi olmak' adına sınav başvurularında fotoğraf güncellemesinin dijital ortama taşınmasıyla birlikte 3 milyondan fazla adayımız fotoğraflarını güncelledi." dedi.

Fotoğrafını T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla güncellemek isteyen adayların, (https://ais.osym.gov.tr) ve uygulamasında yer alan "Profilim" menüsündeki "Fotoğraf Bilgilerim" ekranından "T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonuna tıklayarak işlemi yapabileceğini anlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Ayrıca adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacağı sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebiliyor. Uygulama sayesinde, T.C. kimlik kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebiliyor."

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Etiketler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ösym ais Ölçme AİS Mobil ÖSYM

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