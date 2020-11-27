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Ön Lisans sonuçları açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:14
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Başkanı , Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. , ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı () sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

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Etiketler İnternet internet sitesi 25 Ekim Halis Aygün ÖSYM kpss

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