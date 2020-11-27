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giriş belgeleri erişime açıldı

Yayınlanma Tarihi: 27.11.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:12
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

tarafından ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (/2) belgeleri erişime açıldı.

'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Aralık'ta uygulanacak adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Etiketler akademik personel ÖSYM İnternet ALES

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