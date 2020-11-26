Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı

Yayınlanma Tarihi: 26.11.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 09:02
ÖSYM mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı

Adaylar ve sınav görevlilerinden gelen talepler doğrultusunda, Aday (AİS) ve ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle giriş yapabilme özelliği eklendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. , adaylar ve sınav görevlilerinden gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM Aday (AİS) ve ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle giriş yapabilme özelliğinin eklendiğini bildirdi.

Aygün, yaptığı açıklamada, kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Adayların ve görevlilerin, ÖSYM AİS ile ÖSYM GİS uygulamalarına hızlı erişimlerini sağlayarak işlemlerini kolaylaştırmaları için mobil uygulamaların, bu yıl itibarıyla kullanımına sunulduğunu hatırlatan Aygün, mobil uygulamalarla adaylar ve sınav görevlilerinin AİS ve GİS sistemlerinde yer alan başvuru ve tercih yapma, sınav görevi tercih etme, iletişim bilgilerini güncelleme, bilgi kontrolü gibi tüm işlemlerini istedikleri yerde ve zamanda gerçekleştirebildiğini hatırlattı.

Adaylar ve görevliler için önemli bir yeniliği daha hayata geçirdiklerini belirten Aygün, "Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza e-Devlet şifresi ile giriş yapabilme özelliğini de ekledik. e-Devlet şifresiyle ÖSYM Mobil uygulamalarımıza giriş yapmak isteyen adaylarımız ve görevlilerimiz 'e-Devlet ile Giriş' seçeneğine tıklayarak ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza giriş yapabilecekler." bilgisini paylaştı.

Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerine yansıtarak çalışmalara ve yeniliklere devam edeceklerini vurgulayarak, yeni uygulamanın adaylara ve sınav görevlilerine hayırlı olmasını diledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler mobil uygulama ÖSYM İşlemleri Sistemi e devlet Halis Aygün adayların işlemlerini giş aday ve sınav görevliler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN