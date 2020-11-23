YÖK'ün girişimi ile beynin gizemini çözecek Türkiye'deki ilk ortak araştırma merkezi kuruldu

Yükseköğretim Kurulunun girişimiyle Gazi, Ankara ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri güçlerini birleştirerek ortak Ar-Ge için Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kurdu.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) girişimiyle Gazi, Ankara ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinin güçleri birleştirilerek ortak Ar-Ge için Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) kuruldu. Böylece, alanında öne çıkmış üniversitelerin stratejik konularda yapacakları ortak Ar-Ge çalışmalarıyla kamu kaynaklarının etkin kullanımını amaçlayan Türkiye'deki ilk model hayata geçirilmiş oldu.

YÖK'ün girişimi ile TBMM Genel Kurulunda nisan ayında kabul edilen, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi için alanında öne çıkan üniversitelerin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirebilecekleri ortak araştırma merkezi kurulmasının öngörüldüğünü yasal düzenleme kapsamında önemli bir adım atıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından üniversitelerden ortak araştırma merkezlerinin açılması yönünde YÖK'e müracaatlar gelmeye başladı.

İlk olarak Gazi, Ankara ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinin güçlerini birleştirerek yapmayı planladıkları Ar-Ge faaliyetleri için "Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" (NÖROM) YÖK'ün onayının ardından kuruldu.

Böylece YÖK'ün girişimiyle alanında öne çıkmış üniversitelerin, stratejik konularda ortak Ar-Ge yaparak kamu kaynaklarının etkin kullanımını amaçlayan Türkiye'deki ilk model hayata geçirilmiş oldu.

YURT DIŞINDAKİ SÜPER BEYİNLER ÜLKEYE KAZANDIRILACAK

NÖROM'un nörobilim ve nöroteknoloji ortak paydasında buluşan ulusal ve uluslararası pek çok merkez ve laboratuvar ile çok sayıda araştırma projelerinde etkili bir şekilde yer alması, nitelikli bilim adamı istihdamına ve özellikle yurt dışındaki Türk araştırmacıların ülkeye dönüşlerinin sağlanmasına katkı vermesi hedefleniyor.

Ayrıca bu merkezin, biyolojik ve yapay sistemlerden ileri yöntemlerle elde edilecek verilerin hesaplamalı nörobilim, derin öğrenme, sistem ve hastalık modelleme ile tanı ve tedavi amaçlı yeni cihaz/protez geliştirme, yapay zeka uygulamaları ve nörobilim ekosistemi için eğitim materyalleri gibi katma değeri yüksek teknolojik ürünlere dönüşeceği bir mükemmeliyet merkezi olarak hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

NÖROM bünyesinde biyolojik veya yapay sistemlerden elde edilen nörobilim yöntemleri ile insan beyninin gizeminin aydınlatılmasına, tanısal ve tedaviye yönelik biyohedef tanımlamaya, yenilikçi cihaz, yapay zeka uygulamaları, nöroçip, sistem/hastalık modelleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkez ile aynı zamanda nörobilim ekosistemi için eğitim platformu oluşturulması da hedefleniyor.

- Büyük projeler üniversitelerin ortak çalışmasıyla yürütülecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, nisan ayında Yeni YÖK'ün girişimiyle yürürlüğe giren düzenlemenin alanında temayüz etmiş birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkan vereceğini belirtmiş, bu modelin Türkiye için ilk defa uygulanacağını açıklamıştı. Saraç, düzenlemenin ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli alanlarda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından önem taşıdığını anlatmıştı. Saraç, bu kanuni düzenleme ile Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelinin de getirildiğini vurgulamıştı.

Öte yandan, YÖK ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdürüyor.