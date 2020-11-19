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AKADEMİK HABERLER

ve örgün eğitim sınavlarını çevrimiçi yapacak

Yayınlanma Tarihi: 19.11.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 08:28
Anadolu Üniversitesi açıköğretim ve örgün eğitim sınavlarını çevrimiçi yapacak

, , İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını çevrimiçi gerçekleştirecek.

(AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi."

Açıklamada, sınav uygulamasına ilişkin detayların daha sonra "anadolu.edu.tr" ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı bildirildi.

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