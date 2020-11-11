Askeri başvuru kaynağı üniversitelere sunulacak

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın sayılı askeri veri tabanlarından Military Big Data, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu üyesi üniversitelerin kullanımına sunulacak.

Savunma sanayisi ve askeri teknolojilere yönelik çalışmaların arttığı bir ortamda Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın sayılı askeri veri tabanlarından biri olan Military Big Data, avantajlı koşullarda üniversitelerin erişimine açılacak.

Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde bu ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak, Türkiye'deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini artırmak için ortak çalışmalar yürüten Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ile Military Big Data güç birliği yapıyor.

Bilgide yerlileşmenin ve milli veri tabanlarının en az savunma sanayisi kadar kritik öneme sahip olduğu bu dönemde, Military Big Data Türkiye'de pek çok karar verici makam ile savunma sanayisi temsilcisine referans bilgi sağlıyor.

ANKOS ile yapılan iş birliği kapsamında üye üniversiteler Military Big Data'ya avantajlı koşullarla erişebilecek. Akademisyen ve öğrencilerin araştırma, analiz ve eğitim süreçlerine katkıda bulunması öngörülen veri tabanına erişim, üniversite kütüphaneleri vasıtasıyla sağlanacak. Sürecin 30 günlük tanıtım sürecinin ardından yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Farklı alanlardan 60'tan fazla yayıncının 83 ayrı veri tabanıyla 1628 anlaşması bulunan ANKOS'a 155 üniversite ve araştırma kurumu üye durumda bulunuyor.

Military Big Data için Türkiye'de ilk defa Türkçe askeri ansiklopedi dizisini çıkaran ekip, 2017'de bu işi dijitale dökerek bilgiyi anlık hale getirdi ve bunu analizlerle derinleştirdi. Military Big Data ile yoğun dezenformasyon, propaganda ve yanlış bilgi ortamında ihtiyaç makamlarına süzgeçten geçirilmiş, gerçek amacı sorgulanmış ve daha da önemlisi doğrulanmış bilginin servis edilmesi amaçlanıyor.

Gelecek yıl Military Big Data'nın İngilizce dil alternatifiyle uluslararası pazarlara sunulması hedefleniyor.

TÜM ASKERİ PLATFORMLARIN BİLGİLERİ YER ALIYOR

Military Big Data, kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yüksek hacimli ve çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte en üst seviye doğruluk ve süratle kullanıcısına ulaştırıyor. Bu sayede harekat, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında katma değer yaratılması hedefleniyor.

Düzenli güncellemeler ve kullanıcı-sunucu iletişimini en yüksek düzeyde tutan güvenli algoritmasıyla Military Big Data, yaşayan ve sürekli genişleyen bir sistem olma özelliğine sahip bulunuyor.

Dünyada kullanımda olan ya da siparişi geçilen tüm askeri platformların detaylı ve doğrulanmış bilgilerine erişilebilen veri tabanında, aynı zamanda ülkelerle ilgili derinlemesine analizler de yer alıyor. Veri tabanında, platform ve ülke bazlı sorgulamalar yapılabildiği gibi, ülkeler arası güç dengeleri ve küresel savunma sanayisi ekseninde kıyaslamalar yapmak da mümkün oluyor. Veri tabanı, tümüyle Türk analistlerinin katkıları ve milli sermayeyle oluşturularak kullanıcıya sunuluyor.