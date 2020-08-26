Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Akademik Haberler
  • YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizde doluluk oranları önemli kabul edilecek düzeyde arttı
AKADEMİK HABERLER

Başkanı Saraç: Üniversitelerimizde doluluk oranları önemli kabul edilecek düzeyde arttı

Yayınlanma Tarihi: 26.08.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 17:03
YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizde doluluk oranları önemli kabul edilecek düzeyde arttı

Başkanı Saraç, sonuçlarına ilişkin, "Bu yıl da geçen yıl gibi devlet, vakıf, üniversitelerimizde, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, YKS sonuçlarına ilişkin, "Bu yıl da geçen yıl gibi devlet, vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, ön lisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır." bilgisini paylaştı. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin YÖK'ün hazırladığı YKS Yerleştirme Raporu'nu kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Saraç, "yeni YÖK" olarak ilk kez 2018'de uygulanmaya başlanan, YKS'nin kurgusundaki sağlamlık ve popülizmden uzak rasyonel kontenjan planlamasının bu yılın yerleştirme sonuçlarında da olumlu sonuçlar ürettiğine işaret etti.

Saraç, "Bu yıl da geçen yıl gibi devlet, vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, ön lisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır." ifadesini kullandı.

"KALİTE ODAKLI, CESARETLİ VE KARARLI YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

2020 YKS yerleştirme sonuçlarının kamuoyu önünde daha önce beyan edilen hedeflere tam olarak uygunluk gösterdiğini belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır. 'Yeni YÖK' artık günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelmektedir. Bu olumlu tablodan da cesaret alarak inşallah önümüzdeki günlerde yine 'kalite' odaklı yine 'cesaretli' ve yine 'kararlı' yeni adımlar atacağız.

Sıra dışı ve zor şartlar altında bu sınavı gerçekleştiren ÖSYM'nin bütün yetkililerine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler YÖK Yekta Saraç KKTC ÖSYM açıköğretim YKS

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN