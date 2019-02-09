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Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmede yeni düzenleme

  • Giriş Tarihi: Şubat 9, 2019
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmede yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'ndeki değişiklikleri içeren düzenleme 'de yayımlandı.

bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda yeni düzenlemelere gidildi.

Buna göre müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olma, imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde de İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olma şartları aranacak.

Yönetmeliğin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecek.

Etiketler Milli Eğitim Bakanlığına Resmi Gazete

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