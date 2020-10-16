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Siz kimden yanasınız?

Siz kimden yanasınız?

Dünyanın dengesi ve düzeni; "faydayı temin etme, zararı engelleme" esasına göre kurulmuş. Bu yapıyı koruma ve devam ettirme sorumluluğu; hayatın merkezinde bulunan insana verilmiş.

Genel ilke olarak; fıtrata, yani eşyanın tabiatına uygun davrananlar felah bulurlar. Bozmaya, değiştirmeye, dönüştürmeye kalkışanlar ise; bir şekilde telef olurlar.

Koruma refleksi; yakından uzağa doğru oluşur. İlgi ve sorumluluk anlayışımıza paralel olarak; kişilerden kurumlara, kurumlardan toplumlara doğru gelişir.

Değerlendirme yaparken; kendimiz ve sevdiklerimiz yahut değer verdiklerimiz için fayda üretenlere "dost", zarar getirenlere "düşman" gözüyle bakarız. Dost ise destek olur, düşman ise karşı çıkarız.

Ancak; yakın ve uzak çevremizde, tarif ve tasnif etmekte zorlandığımız kimseler de var. Bizim bağımızda, bahçemizde büyüyüp ağaç oluyor; fakat dallarını yâd ellere uzatıp, meyvelerini başkalarına ikram ediyorlar.

Dillerine bakıp imreniyor, hallerine bakıp hayıflanıyoruz. Bukalemun gibi renkten renge girdiklerini görüp; bir gün "bizden", ertesi gün "başkalarından" olduklarını sanıyoruz.

SUYA, SELE KAPILANLAR

Malum, "zeki" olmak ile "akıllı" olmak; "bilgili" olmak ile "bilge" olmak arasında dağlar kadar fark vardır. Bu farkın mümkün ve muhtemel sonuçları; insanı "berbat" yahut "abat" etme noktasına kadar uzanır.

Zekâsını akla, bilgisini bilgeliğe dönüştüremeyenler; nerede ve nasıl patlayacağı belli olmayan serseri mayınlar gibidirler. Kaş yapacağım derken göz çıkarır; kendilerine de çevrelerine de zarar verirler.

Ayrıca bencil, ukala, had bilmez olurlar. Suyu çeken sünger misali; nefislerini kabartan her eylemi ve söylemi, çekip içlerine alırlar.

Bir makam ya da imkân, onların elindeyse "iyi"; başkalarının elindeyse "kötü" demektir. En büyük marifetleri, birilerine taş yahut çamur atmak; "felaket senaryoları" üretmektir.

Siyasette, bürokraside, sivil toplumda, kültür-sanat çevrelerinde, iş dünyasında, akademik camiada, hâsılı insanın olduğu her yerde; böyle tiplerle karşılaşıyoruz. Bazen çatışıyor, bazen bulundukları ortamlardan uzaklaşıyoruz.

Afet dönemlerinde kaybettiğimiz mallarımız ve canlarımız gibi suya, sele kapılıp gidiyorlar. Allah'ın verdiği kabiliyeti, kapasiteyi yanlış yerlerde ve yanlış şekillerde kullanıp; kelimenin tam anlamıyla, kendilerine yazık ediyorlar.

Daha kötüsü ise, bizim derenin suyunu başkalarının değirmenine akıtmaları. Gövdemizdeki ur gibi, kendi içimizden çıkmaları.

YANLIŞ TERCİH YAPANLAR

Yıllardır, tüm alış-verişlerimizde; mümkün mertebe yerli ve milli olan firmaları, markaları, ürünleri tercih ediyoruz. Paramız içeride kalsın; yatırıma, üretime, istihdama dönüşsün istiyoruz.

Çünkü, kılıcın kimin belinde olduğu ve kınından çıkardığı zaman kime karşı sallayacağı önemlidir. Onun için; kişilerden ve kurumlardan, bu konuda hassas olmaları ve bilinçli tercihler yapmaları beklenir.

Bu açıdan baktığımızda; anlamakta ve anlatmakta zorlandığımız bir durum var. Bazı kamu kurumları, finansal ilişkilerinde; devlet bankalarını bırakıp, devlete ve millete karşı yapılan darbe girişimlerini destekledikleri bilinen özel bankaları tercih ediyorlar.

Ülkenin ve toplumun yüksek menfaatleri göz ardı edilip; kişisel ya da kurumsal hesaplara göre vaziyet alınıyor. Böylece, devletin ve milletin finansal imkânları; devlete de millete de karşı olan çevrelerce, tepe tepe kullanılıyor.

Özel bankaların sunduğu hizmetleri, devlet bankaları sunmuyorsa; bu bir eksikliktir. Ancak, az bir pahaya çok yanlış tercihler yapılması da hoş görülebilecek bir şey değildir.

Geçtiğimiz günlerde, 'un bir ilçesinde, öğretmen maaşları; üç yıllık promosyon anlaşmasında kişi başı yirmi beş lira fark için, devlet bankasından, yerli olsa bile milli olmadığı bilinen özel bankaya aktarılmış. Rivayete göre; genelinde, başka garip örnekler de varmış.

Biz, tarihi ve kültürel geçmişimizde; binicisini sırtından atan atın, sürüsüne kurt getiren itin elde tutulmadığını biliyoruz. İşte bu noktadan hareketle, doğru duruş içinde olanları tenzih ederek ve teşbihte hata olmaz inşallah şerhini de düşerek; suya-sele kapılıp gidenlere de yabancıyı yerliye tercih edenlere de "siz kimden yanasınız" diye sorma gereği duyuyoruz.

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Etiketler İstanbul Türkiye Zekeriya Erdim

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