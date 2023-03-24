Depremden izlenimler

Şiddetli afeti memleketimiz İskenderun'da yaşayan kardeşim Makine Mühendisi Aziz Saygılı'nın tuttuğu günlüklerin son kısmını yayınlıyorum:

*Az hasarlı ve hasarsız evlere kısa sürede su ve elektrik verildi.

*Deprem yıkıntılarının temizlenip taşınmasına başlandı.

*Caddelerde deprem çatlaklar oluşturmuş.

*Kaldırımların çoğu hasar görmüş.

*Eski orduevinden Park Forbes'e kadar olan kısımdaki denizi gören evlerin tabanlarının yumuşak bir zemine sahip olmasından dolayı yıkılacağı söyleniyor.

*Deprem enkazının olduğu yerlerde toz ve koku var. Diğer kısımlarda fazla problem yok. Belediye çöp toplama ve temizlik hizmetine aksatmaksızın devam ediyor.

*Hava sıcaklığı gündüz 18-25, gece ise 9-15 derece arasında oynuyor.

*Evi olmayan, gidecek yeri bulunmayan insanlara en iyi çözüm tuvalet, banyo, yeme-içme sorunları halledilmiş konteynır kentler olduğu görülüyor. İnşallah kısa zamanda geçilir.

*Millet kendi evlerine girene kadar sıkıntılı bekleyiş sürecek görünüyor.

*Anne ve babamın vefat ettikleri 1,5 yıl önceye kadar yaşadıkları dairenin bulunduğu apartman da yanlarındaki onlarca bina ile birlikte yıkılmış. Çok hüzünlendim.

Antakya'da

*İskenderun'dan Antakya'ya giderken yol boyu binaların yıkıldığı veya ağır hasar aldığı görülüyor. Bilhassa E5 yolunun sol tarafında yıkım hemen dikkati çekiyor.

*Kırıkhan'da yine harabeler çok fazla. İnsanlar toplayabildikleri eşyalarla daha güvenli bölgelere taşınmaya devam ediyorlar.

*Esas üzüldüğümüz Antakya'daki yıkımı görmek oldu. Neredeyse sağlam ve halen oturulan bina yok gibi. Cadde ve sokaklarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yani çoğuna girilemiyor bile. Tarihi Habibi Neccar Cami, Ulu Cami, Hatay Meclis Binası, Uzun Çarşı hep yıkılmış. Açık dükkân, market, lokanta ve başka işyerlerine rastlayamadık. Şehir terk edilmiş gibi. Sadece yardım ve güvenlik ekipleri görülüyor. Ancak çadır ve konteynır kentlerde yaşayanlar var. Tabi hastaneler de zarar gördüğünden hastaların nakli de yapılıyor.

*Son yıllarda yapılan hastaneler, adliye ve diğer devlet binalar dimdik ayakta duruyor.

Allah yardımcımız olsun.

Sefa Saygılı