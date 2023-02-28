Rolls-Royce gurusu Bhagwan

Asıl adı Bhagwan Shree Rajneesh olan OSHO; 93 adet Rolls-Royce'a sahip olması kadar özgür cinselliği aydınlanmaya giden yol olarak göklere çıkaran zenginliğe düşkün, sahte bir guru olması ile epey ünlüdür. Müritleri 20'den 20 bine ulaşmıştı. Yaptıkları ile söyledikleri arasında büyük çelişkiler olan, hayatı skandallarla geçen OSHO bir anarşist ve provokatördü.

Osho, 1931 yılında Hindistan'da küçük bir kasabada doğdu. 5 yaşındayken kız kardeşini kaybetti. 7 yaşında iken de çocukluğunun en travmatik olayı olan dedesinin ölümü onu çok sarstı.

Rajneesh çocukken yalnız, içe dönük ve çok zekiydi. Astımlı ve hastalıklı bir çocuktu. Çok okurdu. Kavgacı, küstah ve saldırgandı. Yakınlarına göre alışkanlık derecesinde yalancıydı. Bu yaşlardan itibaren dürüst olmadığı görülüyordu. Sosyalizm ve ateizmi önemsemişti. Hareketlerini kısıtlayacak derecede etkili olan baş ağrısı, yabancılık hissi ve ciddi özgüven eksikliği dikkati çekiyordu. Bu sebeplerle koşuya ve meditasyona başladı.

19-21 yaşları arasında oldukça ağır bir depresyon geçirdiği ve bunu da vecd tablosu ile birlikte hipomanik bir dönemin izlediği tahmin edilmektedir. Daha sonra da içe kapanma ve sessizlik dönemleri yaşamıştır. Geçirdiği tablo, psikotik bir atağı düşündürmektedir.

Rajneesh zaman zaman aşırı derecede içki içer, değişik uyuşturucular kullanırdı. Onu inceleyen psikiyatri uzmanları narsistik kişilik ve manik depresif (bipolar) bozukluk olduğu kanısına varmışlardır.

Ayrıca Rajneesh'in tüm yaşamı boyunca sağlığı zaten bozuktu: Şeker hastalığı, astım, çeşitli alerjiler ve sık tekrarlayan bel fıtığına bağlı sırt bel ağrısı çekiyordu.

1955 yılında felsefeyi bitirdi, sonra yüksek lisans yaptı. 1960'da ise Jabalpur Üniversitesi felsefe bölümünde yardımcı profesör oldu. Aynı dönemde Hindistan'ı gezmeye başlamış, çoğu Hintli onun küstahlığı ve geleneksel değerlere saldırması karşısında hayretler içinde kalmıştır, ancak o insanları ihtilafa düşürücü konferanslar vererek, tartışmacı ve geleneklere karşı çıkan biri olarak ün kazanmıştır. İlk 'meditasyon kampı'nı 1964'de kurmuş, 2 yıl sonra da üniversitedeki görevinden istifa etmiştir. Bu arada Mahatma Gandi, Rahibe Teresa gibileri aşağılamıştır.

Akıcı, hiç kâğıda bakmadan ve tekrara düşmeden kalabalıklara hitap edebiliyordu. Doğudan ve batıdan dini liderlerden, filozoflardan alıntı yapıyordu. Ses tonu alçak ve yumuşaktı.

Rajneesh'e göre cinsellik, kutsallığa ulaşmanın yollarından biridir. İnsanların kendisine getirdiği sorunların yüzde 99'unun cinselliğin bastırılmasından olduğunu söyler. Müritlerine titizlikle çektirdiği resimlerini üzerlerinde taşımaları için verir, ayrıca saçından ve tırnağından parçaların olduğu kutuları dağıtırdı. Çünkü o 'kutsal enerji yayıyordu.'

1974 yılında kurduğu tekkede aynı anda 6 bin kişi kalabiliyordu. Dünyanın her yöresinden gelen yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçiden büyük gelir elde ediyordu.

Rajneesh, çok sayıda müridiyle yatsa da aslında cinsel performansı çok kötüydü. Çiftlerin ilişkiye girmelerini seyretmekten çok hoşlanırdı. Kampta cinsel yolla bulaşan hastalıklar oldukça yaygındı.

Huzursuzluk çıkardığı ve tarikatta vuku bulan cinsel saldırı gibi suçları sebebiyle tutuklanacağına dair haber alması üzerine yasadışı yollarla, tedavi olma gerekçesiyle 1981 yılında ABD'ye gitmiş, "Amerika'nın beklediği Mesih benim" demiştir.

ABD Oregon'da çok büyük bir arazi satın alarak iyi korunan çiftliğini buraya taşıdı. Burada tarım yapıyor, kendi elektriğini üretiyordu. 1985'te burada 2 bin 500 kişi sürekli ikamet etmekteydi. Müritlerinin % 83'ü yüksekokul mezunu olup bunların da % 38'i yüksek lisans ve % 12'si doktora sahibidir. % 54'ü kadındır ve % 80'i sosyoekonomik olarak orta sınıftandır. Yaş ortalaması 30'un üzerindedir. Yani OSHO görüldüğü gibi eğitimli kişileri kendisine çekmiştir.

Eski koruma görevlisinin ifadesine göre; OSHO, uyuşturucu aldıktan sonra sayıklardı ve bir keresinde, "O kadar rahatladım ki, artık aydınlanıyormuşum numarası yapmak zorunda değilim. Zavallı Krishnamurti (OSHO'nun rakibi olan bir başka tanınmış gurudur), o hala numara yapmak zorunda" demiştir.

ABD'deki çiftliğine yapılan bir saldırıyı bahane ederek OSHO müritlerini topluca silahlandırdı. Tabancalar, tüfekler bu bilgelik dağıtan (!) çiftliğe girdi. Bu silahlanma sadece kendilerini korumak için gerçekleşmedi, ellerindeki bu ufak çaplı orduyla kendilerine ters düşen Oregonlu hukukçu ve politikacılara suikast girişimlerinde bile bulundular.

Bununla da kalmadılar, seslerini duyurmak için modern dünyanın ilk biyoterör saldırılarından birini planladılar. 1985 yılında Dallas'ta eyalet seçimlerini etkilemek ve kendileri aleyhine çıkacak kararları engellemek için biyolojik silah kullandılar.

Olay şöyle gelişti: Dallas'ta bir restoranın salata barında Salmonella tespit ediliyor ve salata tüketen tam 700 kişi zehirleniyor. Tarikat suçlu bulunuyor ve bu saldırı ABD'de hukuki olarak teyit edilmiş ilk biyolojik saldırı olarak kayıtlara geçiyor.

Artık iş zıvanadan çıktığında ABD devleti, yapılan hukuksuzluklardan ziyade 'illegal göçmenlik' ihlali sebebiyle tarikatı hukuki takibe aldı.

İşledikleri yerel halkla yaşanan gerginlikler, cinayete teşebbüs, seçimlere hile karıştırma, silah kaçakçılığı, vergi kaçırma, izinsiz telefon dinleme gibi suçların da iddianamelere eklenmesiyle OSHO zor durumlara düştü. Bu yüzden kaçma planları yapan Baghwan Shree Rajneesh ve OSHO'nun diğer yöneticileri uzun çabalar sonunda eş zamanlı olarak tutuklandılar.

Tarikatın beş yıllık bir garip ABD macerası sona ererken lider Baghwan Shree Rajneesh gizli servisle yaptığı anlaşmalarla Hindistan'a geri yollandı.

Sonrasında kendisinden bir haber alınamadı. 1990 yılında esrarlı bir şekilde 58 yaşındayken öldü. İntihar mı etti yoksa zehirlendi mi bilinmemektedir.

OSHO çılgınlığı

OSHO çılgınlığı bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de sarmıştı. Öyle ki sadece tek bir kitap satış sitesine (Kitap Yurdu) girdiğimizde OSHO'nun 163 kitabının dilimize çevrilip yayınlandığını görüyoruz. Bunlar çok satıyorlar ve sadece bu siteden 1660'ün üzerinde alıcı bulan kitap var. Halen de yeni baskıları yapılıyor (2023 Ocak ayında üç kitap) ve ücretsiz dinlenen Youtube'dan sesli versiyonları mevcut.

OSHO hayatta iken adeta bir bilge gibi görülüyordu. O yılların Hürriyet'te çıkan bir haber başlığı şöyle: "Sorunsuz ve mükemmel bir cinsel yaşamın sırrı: Hindistan'dan Tantra seksi. Tantra'da cinsellik, anlamı olan bir etkinlik, bir kutsama. Amaç, heyecanın doruğuna ulaşmak değil, en derin gevşemenin keyfini yaşamak."

OSHO ve düşüncesi hakkında söylenebilecekler(6)

*Fikirlerinin içinde orijinal olanı yoktur.

*Pek çoğu nesnel kanıttan yoksun rasgele söylenmiş söz yığınıdır.

*Bilimi ve bilimsel bulguları tamamen menfaatine geldiği gibi yorumlamaktadır. İşine geleni kabul edip işine gelmeyeni lanetlemektedir.

*Öğretisi bir mürit/mürşit ilişkisine dayanmaktadır. Ama bu giderek en yoz biçimiyle müritlerinin zihnen, manen, madden, bedenen ve hatta cinsel yönden istismarı söz konusudur.

*Bu esnada kendisi giderek zenginleşmiştir, bırakın lüks yaşamayı tamamıyla israfa kaçan bir gereksiz bolluk ve gösteriş içinde yüzmeye başlamıştır. Zenginleştikçe lüks yaşamı ve zenginliği kutsayan söylemlerinin artışı dikkat çekicidir.

*Hâkimiyetini pekiştirmek adına suç işlemekten çekinmiyor. Bu yüzüne vurulduğunda kendisini "zorba the buddha" olarak tanımlamıştır.

Evet, OSHO kitaplarında yaşama, varoluşa dair saptamalar yapar; doğu mistisizmini batıya uyarlamıştır; çok zekidir ama yaşamı skandallarla geçmiştir. Bir guruda olmasını bekleyeceğimiz sabır, saygı, özenle seçilmiş sözcükler, tevazu, tevekkül, egoyu öldürme, fani dünyaya aldanmama, nefsini kontrol, aşırılığa kaçmama, denge ve dünya malında gözü olmama gibi erdemlere sahip değildir. Güya toplumsal normları, sosyal kontratları yıkmıştır ama kendi yollarına kırmızı halılar döşetmiş, çiçekler döktürtmüş, gösterişli koltuklarda oturmuş, incili takkeler takmış, pırlanta saatler almış, insanları ayağına eğdirtmiş, eteğini öptürtmüştür.

OSHO'nun modern Buddha olması beklenirken sekse, lüks ve şatafata düşkün bir şarlatan olarak anılması da kaderin bir cilvesi olsa gerek(3).

Prof. Dr. Sefa Saygılı

KAYNAKLAR

1. Bilgeliğiyle Tanınan OSHO'nun Hindistan'dan Kovulduktan Sonra ABD'de Kurduğu Tarikatla Terör Estirme Hikâyesi. Demircan Ateş - Onedio Üyesi, Erişim: İnternet'ten

2. Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı. BBC Türkçe. 8 Haziran 2018.

3. Aydınlanmaya Muhtaç Guru: Gecelerin Efendisi OSHO / Demet Cengiz. İnternet'ten.

4. Osho ve Tarikatı: Wild Wild Country Derlemesi. Servin Çağıl. 06.10.2020. internet'ten.

5. Sahte Peygamberler Yalan Cemaatler. Bazıları Deli Ama Hepsi Aynı. Anthony Storr. Okuyanus Yayınları,2000.

6. "Mistik Guru" Osho'ya Bir Daha Kulak Vermemenize Sebep Olacak Acı Gerçekler. Ekşişeyler İnternet Sitesi.

7. Provokatör Mistik OSHO. Omega Yayınları, 2011.