Anton LaVey (1930-1998)

Satanizmin kurucusu LaVey, şöhret düşkünü aşağılık bir kişiliğe sahipti. Adını duyurmak için filmlerde şeytan rolünü oynamış, boynuz takarak ve eline çatal mızrağı alarak bu kılığa girmekten zevk duymuştur.

Ülkemize kadar internetle yayılarak intihar ve cinayetlerle adını duyuran Satanizm (şeytana tapanlar tarikatı) son yıllarda ABD ve Avrupa ülkelerinde hızla çoğalan sektlerden biridir. Bu sektin Kara Papa lakaplı kurucusu incelendiğinde, semavî dinlerin zayıflamasıyla ortaya çıkan boşluğun insanlığı ne büyük tehlikelere götürebileceği görülecektir.

ANTON LAVEY KİMDİR?

Kafkas kökenli bir ailedendir. Önceleri sirklerde arslan terbiyeciliği, polis fotoğrafçılığı, hipnozculuk ve artistlik gibi ne iş bulursa yapıyordu. Bir ara müzikle uğraştı, okült müzik adını verdiği parçalar besteledi. Ancak Lavey'i bunlar tatmin etmiyordu. Meşhur ve zengin olmak onun tek arzusuydu.

ABD ve Avrupa ülke insanları Hristiyanlığa karşı soğuktular. Allah'a inanıyorlardı ama kiliseye gitme oranı çok düşüktü. Bu olguyu kapak yapan Newsweek (July 12, 99) dergisi, kiliseye gidenlerin sayısının hızla azaldığını, artık Hristiyanlığın sembolik bir etiket haline geldiğini yazdı. İşte semavi dinlerin bu boşluğunu kullanmak isteyen Anton LaVey 1966'da San Francisco'daki 'Kara Evinde' Şeytan Kilisesi'nin açılışını yaptı.

LaVey, şöhretini bir rastlantıya borçluydu. Artist Jane Mansfield ve mafya bozuntusu kocası Mickey Hargetey, LaVey'den büyü yapmasını istiyorlar. LaVey uyduruk bir şeyler karalıyor. Ancak karı-koca büyü parasını ödemeyince Lavey "Ben bu çifti lanetledim" diyor. Aradan bir ay geçince, çift trafik kazası geçirdi ve kadın öldü. LaVey bu olayı hep kullanarak, "Benim lanetim böyle. Ben şeytanın dostuyum, çünkü onun peşinden gidiyorum. Şeytan da bana yardımcı oluyor." diyerek herkesi kerametine inandırmaya çalıştı.

Asker kaçağı, hippi eskisi ve uyuşturucu bağımlısı olan Lavey'e meşhur ve zengin olmanın yolu açılmıştı artık. Örgütüne seçkin, varlıklı, eğitimli, üretken, eksantrik kişileri toplamaya başladı.

Anton LaVey, 1950'lerde 'Yamuk Düzeni' adlı bir grup kurdu ve Kaliforniya'daki San Francisco'daki ikametgâhı 'Kara Ev'de takipçileriyle haftalık şeytani ritüeller yapmaya başladı. Grup, LaVey ve uzun süredir ortağı Diane Hegarty tarafından 30 Nisan 1966'da kurulduktan sonra Şeytan Kilisesi'nin yönetim organına dönüştü.

SATANİZMİN PRENSİPLERİ

Satanizme göre şeytan müsamahayı, realiteyi, duru ve temiz bilgeliği, nezaket ve kibarlığı temsil eder. Hürriyetin, kuvvet ve iktidarın da temsilcisidir. Kilise ve üyeleri, güçlerini ondan alırlar.

Şeytanın özellikleri bu kadarla bitmez. O, aynı zamanda intikamı ve insanların arzuladığı bütün günahları da temsil eder. İsyan, başkaldırma ve şehvet şeytanda, dolayısıyla bir satanistte olması gereken önemli hususiyetlerdir. Satanizme göre insan, başıboş hayvanlar gibi içgüdülerine göre zevk ve şehvet peşinde olmalıdır.

Satanistlere ait tatil günü vardır. Her satanistin doğum günü onun için satanik tatildir. Cadılar günü ikinci büyük tatilleridir. Çoğunlukla siyah giyinirler. Bütün dinlere karşı olan her şey onların dostudur.

Amerika'da işlenen yüzlerce cinayetin, çocuk kaçırma ve tecavüzün faturası satanistlere çıkarılmıştır.

Ülkemizde ilk defa 1998 yılı içinde İstanbul Ataköy'de "Biz bu dünyaya ait değiliz" diyerek intihar eden iki gençle adını duyurmuş olan Satanizm; 17 Ağustos'da Marmara Bölgesinde meydana gelen 7,4 şiddetindeki zelzeleden sonra "şeytan kurban istiyor" denerek öldürülen genç kızla ardından Adana'da şeytana tapanlar mensubu iki genç kızın intiharıyla günlerce gündemde kalmıştır.

Ülkemizde Satanistlerin eylem planları arasında Taksim'e yapılması düşünülen caminin yerinde protesto gösterisi yapmak, camileri kundaklamak, el yazması Kur'an yakılarak küllerini tuvalete dökmek gibi hedefler vardır.

LAVEY'İN ŞAHSİYETİ

LaVey, kurduğu kiliseden anlaşılacağı gibi şöhret düşkünü, aşağılık bir kişiliğe sahiptir. Adını duyurmak için filmlerde şeytan rolünü oynamış, boynuz takarak ve eline çatal mızrağı alarak bu kılığa girmekten zevk duymuştur. Ayrıca şeytanın sesini duyduğunu iddia etmiştir ki bu LaVey'in ya şarlatan veya klinik bir vaka olduğunu göstermektedir.

Aslında semavi dinlerin zayıfladığı ve geri plana itildiği ortamlarda insanlar özellikle gençler metafizik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için böyle sapık inanışlara kapılabilmektedir. Kur'an eğitiminin 15 yaşına kadar kanunla yasaklandığı, 12 yaşından önce Allah'ın kitabını eline almanın yine kanunlarla engellendiği, İslami çalışmaların "irtica" denilerek tehdit unsuru sayıldığı ülkemizde şeytana tapanların cirit atması şaşırtmamalıdır...

ÖLÜMÜ

LaVey'in kızı Zeena, Şeytan Kilisesi'nin Yüksek Rahibesiydi. İstifa etti ve 1990 yılında "babasının kendi yarattığı efsanesinin çoğunun yalanlara dayandığını" fark ettikten sonra LaVeyan Satanizm'den vazgeçti. Hatta LaVey'nin hayatını kıskançlık ve kinlere rağmen tehlikeye attığını iddia etti. LaVey 29 Ekim 1997'de San Francisco'daki St. Mary Tıp Merkezi'nde akciğer ödeminden öldü. Cesedi, Colma'da gizli bir davetiyeyle sadece Şeytani cenazeden sonra yakıldı.

(Not: Kur'an eğitimine yasak 2011 yılında kaldırılmıştır.)

Prof. Dr. Sefa Saygılı

KAYNAKLAR

1- Şeytan Gerçeği ve Satanizm, Mehmet Yavuz Şeker.

2- Şeytana Tapanlarla ilgili Düşünceler, Hekimoğlu İsmail, Zaman, 25.9.1999

3- Satanist Sarsıntı, Halit Kakınç, Star, 27.9.1999