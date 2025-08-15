Komployo kurban giden komplo düşkünü

Asıf Şevket... Büşra Esat yani Hafız Esat'ın biricik kızının istenmeyen kocası. Önceden evli ve çoluk çocuk sahibi olması ve ayrıca düşük bir profil ve statüden gelmesi aile içinde ona düşmanlar kazandırmıştı. Büşra'nın dengi görülmemiştir. Hafız Esat da Enise Mahluf'un desti izdivacını talep ederken aynı durumla karşılaşmıştı. Büşra bu tür itibarlara ve engellere kulak asmamıştır. Lakin belki de Beşşar'ın yerini alma kaygısı tasfiyesinde önemli bir rol almış olabilir. 2011 yılı itibarıyla 'haliyyetü'l ezme' yani kriz hücresinin temel elemanlarından birisiydi. Buti'nin öldürülmesinde olduğu gibi suikast eylemi de muhaliflerin üzerine yıkılsa da kim bilir bu olay rejimin iç hesaplaşması olabilir. Mahmut Dallati gibi muhalifler bu eylemin İran merkezli olduğuna inanıyor ( https://www.youtube.com/watch?v=pAXlWPLEIQ8&t=2306s ). İran, Esat ve Mahir için veya kendi çıkarları için tehlike gördüğü Kriz Hücresini toptan ortadan kaldırmıştır.

Esat ailesi oldum olası komplo teorilerine müptela ve düşkündür. Haklılıklarını komplo teorileriyle izah ederler. Bunların başında Asıf Şevket gelmektedir.

Son dönemlerinde rejimle Esat ailesiyle iplerini koparan Başbakan Riyad Hicap, Asıf Şevket ile bir karşılaşmasını hikaye etmekte ve onunla ilgili bir anısını paylaşmaktadır. 2011 yılında patlak veren devrimin belki de ilk günleridir. Asıf Şevket devrimi bastırmak için Cezayir modeline yöneleceklerini ve uygulayacaklarını haber vermiştir. Bilahare Suriye modelinin Cezayir modelini aştığı da bir vakıadır. Boynuz kulağı geçmiştir. Cezayir'de kanlı karnaval '10 karanlık yıl' olarak kayda geçmiş ve bu süreçte 250 bin civarında Cezayirli hayatını kaybetmiştir. Suriye'deki kanlı karnaval ise 14 yıl sürmüş ve kurbanları arasında bunu öngören Asıf Şevket de yer almıştır. Fransızların Cezayir'de yaptıklarını Esat ailesi de Suriye'de yapmıştır. Suriye devriminin ilk günlerinde ben de karinelerden yola çıkarak yazılarımda Suriye rejiminin Cezayir modeline yöneleceğini haber vermiştim. Nitekim öyle de olmuştur. Terör ve korku ile Suriye halkını hizaya getirmeye ve esir almaya çalışacaklarını öngörmüştük. Süreç benzer olsa da sonuç farklı olmuştur. Cezayir'de perdeli bir dönüşüm yaşanmıştır. Buna mukabil Suriye'de ise kökten bir değişim gerçekleşmiştir.

Suriye konusunda yorumlarına başvurulan Rıdvan Ziyade'nin de böyle bir hatırası vardır. Asıf Şevket'in bürosuna çağrıldığı sıralarda Lübnan basınında vesaire siyasi makaleler yazmaktadır. Asıf Şevket bürosuna çağırmış ve onunla entelektüel düzeyde sayılabilecek bir sohbet icra etmiştir. Yine konu komplo teorileridir. Çekmecesinden elinde aynı kitaptan bir çok nüsha bulunduğu anlaşılan 'Ma'l Avleme/Küreselleşme Nedir ?' adıyla bir kitap çıkartır. Bu kitap aracılığıyla tezini ispat etmeye çalışmaktadır. İngiliz iktisat tarihçisi Joseph E. Stiglitz tarafından kaleme alınmıştır. Arapçaya çevrilip yayınlanmıştır. Yazar ilgili kitabıyla birlikte dünya olaylarını komplo teorileriyle izah etmektedir.

Asıf Şevket de bu doğrultuda düşünmektedir. Bu kitap onların rehberi konumundadır. Suriye rejimi hem komploya inanan hem de komplo uygulayan bir rejimdir. Muhammed Said Ramazan el Buti gibi rejime yakın olan isimler yine komplo teorileri üzerinden ikna edilmiş ve devşirilmiştir. Buti büyük bir alimdir lakin sahasının dışında bir hiçtir. Buna dair bir teoloji de oluşturulmuştur. Buti Esat ailesi için 'Allah bu makama onları seçti, layık gördü veya koydu demiştir. Buti komplolar sayesinde Esat ailesinin destekçisinden ziyade tasdikçisi olmuştur. O süreçte öldürülmüştür. Bombalı cinayet muhaliflerin üzerine yıkılmıştır.

Muhammed Said Ramazan el Buti'nin rejimin lehindeki duruşunu komplo teorileri aracılığıyla dizayn etmişlerdir. Muhammed Said Ramazan el Buti Muhammed Nasıf Hayır Bek tarafından komplo teorileriyle birlikte ayartılmış, devrim aleyhinde devşirilmiştir. Birinci sınıf komplo teorisyeni haline getirilmiştir. Bunun hikayesini Muhammed Hayr Musa adlı Filistinli bir yazar ve gazeteci hikaye etmiştir.

Mustafa Özcan

