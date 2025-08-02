Ahlaksızların ahlak kavgası

Körfez'in, İsrail'i ya da küresel İkinci İsrail olarak kabul gören BAE ile İsrail arasın sular yokuşa akmaya başladı. Araya kara kedi girdi. Birbirine düştüler. Aralarından su sızmazken birdenbire ilişkileri alabora oldu. İlişkilerine nazar değdi. İsrail'in BAE Büyükelçisi Yossi Shelley, bir nevi ve adeta persona non grata/ istenmeyen kişi ilan edildi. İlişkilere zarar vermemek için BAE bunu resmi kanallar üzerinden yapmadı bilakis gizli kanallardan elçinin geri çekilmesini istedi. Lakin durum basına da sızdı. Sosyal medya bu skandalla çalkalanıyor. İsrailli turistlerin ivedilikle BAE'den kaçmaya başladıkları ileri sürülüyor.

BAE kibarca İsrail hükumetinden büyükelçiyi merkeze çekmesini istemiştir. Siyasi ilişkileri gayet iyi olan bu iki ülke 'tak-şak' diye tabir edilen ilişki türüne sahipti. İki ülkenin bu duruma yuvarlanması merak uyandırmıştır. Duyumlara göre skandalın altından büyükelçi Yossi Shelley'in gece kulüplerinde uygunsuz davranışları ya da Arap bayanlarına sarkıntılık etmesi çıkmış. Bu da ev sahibi ülkenin onuruna dokunmuş ve incitmiş! Küplere binmişler. Üstelik bu durum tekerrür de etmiş. Adam burnundan kıl aldırmamış ve davranışını düzeltmeye yanaşmamış! Bıçak kemiğe dayanmış! Kim bilir! BAE yetkilileri Gardrop Fuat gibi kendi kendilerine 'ah bu bana yapılır mıydı?' şeklinde söyleniyor olmalılar!

İsrail'in dini var ama ahlakı yoktur. Kur'an onlara hep ahlaki yönden yüklenir. Dini siyasallaştırmışlar, ahlakı da yok etmişlerdir. Hadislerde Müslümanların da gelecek bir zaman onları taklit (sünene men kablekum) edeceklerini haber vermiştir. Bu da zuhur etmiştir. Çürümenin haddi hesabı yoktur. Epstein skandalları neredeyse Beyaz Saray'ı temellerinden sallıyor. İçinde yok, yok. Daha önce de Clinton döneminde ve ondan önceki devirlerde Monica Lewinsky adlı stajyer bu tür skandallara malzeme ve aktör olmuştur.

İsrail'in en büyük zafiyeti ahlaksızlıkta yatar. Dindarlığı da bunun etkisi altındadır. Şabbat günü yasağını delmeleri zaviyesinden Kur'an buna temas eder. Sadece insanları değil zanlarınca Allah'ı da kandırırlar! Her boyutta en düşük profilleri ahlaki düzeyde tezahür ediyor. Ahlaksızlıkları dünyaya nam salmıştır ve dünyayı sallamaktadır. George Soros gibiler tefecilikte ün salmışlardı. Dünya piyasalarını allak bullak etmişlerdir. Tefecilik üzerinden zengin olurken dünyayı fakirleştirmişlerdir. Dünya Bankası eski müdürlerinden Dominique Strauss-Kahn ise seks skandallarıyla anılmıştır. Dünya Bankası'nda alem yapmıştır! Yine Neocon zümreden Wolfowitz de savunma bakanlığında benzeri skandallara imza atmıştır. Devlet katlarını fantezilerini tatmin yeri yapmışlardır. Yine Mossad'ın elemanlarından Robert Maxwell benzeri skandallarla anılmış ve su testisi su yolunda kırılmıştır. Denize açıldıktan sonra yatında ölü bulunmuştu. Akıbeti Epstein gibi olmuştur. Belki de Netanyahu'yu onlardan ayıran şey kılıbık olmasıdır. Onun ahlaksızlığı da kan dökücülüğü ve viski düşkünlüğüdür. Karısının emrinden çıkamıyor.

Bal tuzağı deyimi onlardan kalma kavramlardan birisidir. Kadınlarını casusluk için başkalarının yatağına sokuyorlar. İsrail'e hizmet amacı taşıdıkça hahamlar da bunu takdis ediyorlar! Eski dış işleri bakanlarından Tzipi Livni de bu bal tuzaklarından birisiydi. Kısaca ahlaksızlığı siyasi amaçları için kullanmaktan çekinmiyorlar.

Yatışmaz yapısı olan bir ülkeyi tatlı sözlerle yatıştıramazsınız. Dümen suyuna giderek onu kontrol edemezsiniz. İşte, BAE'nin serencamı! İsrail'in yatışmaz yapısı her boyutta yansıma yapıyor ve patlak veriyor. Ortaklarına da zarar veriyor. Trump muhtemel mağdurlardan birisi olmaya namzettir. Lakin Trump mı yoksa Yahudiler mi daha ahlaksız, tartışılır!

Kasım 2024'ten bu yana İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi olan ve daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinde genel müdürlük görevini yürüten Shelley'nin, "İsrailli erkek ve kadınlarla birlikte bir barda sergilediği uygunsuz davranışlar" nedeniyle yakında İsrail'e geri döneceği aktarıldı. Birkaç ay öncesinde bir barda görülen Shelley'in davranışlarının "alışılmadık ve bir büyükelçiden beklenmeyen şekilde olduğu" kaydedildi. Olayın İsrail'de diplomatik ve siyasi çevrelerde büyük akisler uyandırdığı, BAE makamlarının resmi olmayan kanallar aracılığıyla İsrail'e, "büyükelçilerini istemediklerine ve Shelley'in davranışlarının kabul edilemez olduğuna, onurlarını zedelediğine yönelik açık bir mesaj gönderdiği belirtildi. İsrail bir maskeli balo. Arjantin'e taşınsa nasıl olur? Ama şer her yerde şirretliğini yapar. Onlar için en ideal yer yine geldikleri gettolara geri dönmektir.

Barmen fedailiğinden dış işleri bakanlığına fırlayan Rus göçmeni Avigdor Liberman gibi siyasilerin yönettiği bir ülkeden ne hayır gelir! Barmen dış işleri bakanının çırak barmen elçileri! İsrail dökülüyor ona bel bağlayanlar da nal topluyor! Bu tür ülkelere yularını kaptırmayacaksın!

Mustafa Özcan

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