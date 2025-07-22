Dağlılar ve batini tehlike!

Türk asıllı Suriye cumhurbaşkanlarından Edip Çiçekli Suriye halkına önemli bir tembihte ve uyarıda bulunmuştur. Onlara kulaklarına küpe olarak nasihat babından şunları söylemiştir: Aman iki dağ halkına dikkat edin. Bunlardan birisi Dürzi Dağı olarak da anılan Cebel-i Arap'tır. İkincisi de Cebel-i Ensar ya da Alevi Dağı olarak bilinen sahil şeridi ve hattıdır. Çiçekli, 'yılanın başı Alevi Dağlarında gövdesi de Dürzi Dağlarındadır ya da Cebelü'l Arap'tadır' demiştir. Bu iki dağ zinciri ve Selemiye bölgesi tarih boyunca batinilerin yuvası ve Suriye'nin yumuşak karnı olmuştur. Yabancı istilacıların iştahını açmıştır. Nizariler ve saire batiniler bu bölgelere uzanmışlar ve buralarda odaklanmışlardır. Suriye'de gözü olanlar Dağlılarla işbirliği yapmıştır. İbni Teymiye gibi yazarlar da buna tanıklık etmiştir. İbni Teymiye dağlıları 'işbirlikçiler'' olarak tanımlamıştır. Lakin Sünniler daima Çiçekli gibilerin tarihin derinliklerinden gelen uyarılarını unutmuşlar ve dikkate almamışlardır.

Napolyon hatıratında Şark hamlesi sırasında Suriye'yi birkaç parçaya bölmekten söz etmiştir. Suriyeli Adil Hanif Davud'un yazdığı gibi, Napolyon, Mart-Nisan-Mayıs 1799'da Akka önlerinde Cezzar Ahmed Paşa karşısında tutunamamış ve yenilmiştir. Hayal kırıklığına uğramış bir şekilde geri çekilmiştir. Bölgeyle alakalı bütün planı çökmüştür.

Anılarında (bazı eklemeler veya çıkarmalarla birlikte) belirttiği gibi, amaçladıkları arasında şunlar vardı: Sahilde/Levant'ta bir Ermeni devleti, bir Dürzi devleti, bir Alevi devleti ve bir Yahudi devleti kurmak.

Biz sadece Napolyon'un sömürgeciliğin aracı halklarından biri olan Yahudilerle birlikte bir İsrail devleti kurma hayali peşinde olduğunu sanıyorduk. Süveyş Kanalı'ndaki takdim-tehir meselesinde olduğu gibi Yahudi devleti de önce bir Fransız projesi olmakla birlikte İngilizlerin elinde kuvveden fiile çıkmıştır. Fransızların başladığını İngilizler tamamlamıştır. Fransızlar sadece öncülük etmişlerdir. Projeyi tamamına erdirememişlerdir. Napolyon'un işgal dağarcığında veya keşkülünde bir Ermeni, Dürzi Devleti ve Alevi devleti kurmak olduğunu bilmiyorduk. Bu planların hepsi günümüze devretmiştir. Suriye'ye gelince, Siyonist teorisyen Bernard Lewis bu planları güncellemiş ve Suriye'yi dört ana parçaya bölmeyi tasarlamıştır: "Sahilde bir Alevi devleti, Halep bölgesinde bir Sünni devlet, Şam çevresinde bir başka Sünni devleti ve Golan'da bir Dürzi devleti." Şimdi de Netanyahu üstadı olan Lewis'in planını güncellemektedir. Golan ve Kunaytra bir biçimde İsrail'in işgali altına girmiş ve İsrail'e ilhak edilmiştir. Şimdi buna göre Dürzi devletinin yeri de güncelleniyor Golan Tepeleri yerine Suveyda bölgesine kaydırılıyor.

Roger Graudy 1980'li yıllarda yayınlanan Siyonizm Dosyası adlı eserinde bu planlara temas etmiştir. Zamanla hafif değişikliklerle birlikte haritalar güncellense bile ana omurga ve ana fikir aynı kalmaktadır. Böl, parçala, yut. ABD'nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack da hilafetten hoşlanmayan Netanyahu'nun güçlü milli devletlerden de hoşlanmadığını söylemektedir. Herhalde kastettiği Türkiye gibi devletler olmalıdır. Bununla birlikte yaklaşan İsrail'in sonuyla birlikte Sykes-Picot ve onun üzerine terettüp eden bütün haritalar yerle bir olacaktır. Naim Babüroğlu gibilerinin karamsar ifadelerinin ve şeamet tellallıklarının, çığlık atmalarının bir gereği ve karşılığı yoktur. Babüroğlu gibiler galiba İsrail basınını takip etmiyorlar. İsrail son savaşlarını veriyor, gurup vakti gelip çatmıştır. Bölgede bir BAE ve bir de İsrail gücünün sınırlarını zorluyor ve çılgınlar gibi davranıyor. Keskin sirke küpüne zarar.

Mustafa Özcan

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