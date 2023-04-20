İnsan yaşlandıkça ve yaşadıkça gençken bazı okuduğu romanlar ve öyküler ile dinlediği şarkıları, türküleri çok daha derinden hissederek anlıyor. Roman ve hikaye bir başka yazının konusu olsun bir türkü üzerinden ne demek istediğimi açıklamaya çalışayım.

Gençliğimde, Davut Sularî'nin (ö. 1985) meşhur türküsünü ne zaman dinlesem sevinç ve mutluluk gününü anlatan bir türkünün neden böyle bir dize ile başladığını ve ağıt gibi okunduğunu merak ederdim. Şimdi dinlediğimde ise başkaları gülüp eğlenirken Davut Sulari'nin bayram günü yaşadığı hüznü daha iyi anlıyorum. Ne anladığımı da açıklamaya çalışayım.

Davut Sulari türküsüne dinleyenlerin dikkatini çekecek şekilde başlamış.

Bugün bayram günü derler alem eğlenir

Sen bizim yaylaya gel başın için

Dertliler oturmuş, derdin söyleşir

Etme intizarın gül başın için hey

'Alem' sözüyle âşık bayram günü eğlenen ve mutlu olan diğer insanları kastediyor. Belli ki kendisi mutlu değil ve bayram olmasına rağmen sevinemiyor. Kim bilir ne derdi var? 'Derler' derken aynı zamanda başkalarının öyle bayram dese de kendisi için günün bayram olmadığını söylemiş olmakta. Burada kastettiği takvimlerin bayramı göstermediği, insanların yanlış günde kutladıkları gibi bir iddia değil elbette. İfade etmeye çalıştığı şey herkesin eğlendiği ve mutlu olduğu günde mutlu olamadığıdır. Bu hüznün ve kederi ise sevdiği birinin hasta olması, vefat etmesi veya gurbet etmesi olsa gerektir. Bu durumda bir insanın günlerden bayram da olsa sevinmesi mümkün müdür?

İkinci dizede âşığın neden hüzünlü olduğu anlıyoruz. Sevdiği uzaktadır ve bu yüzden sevgiliyi "Sen bizim yaylaya gel başın için" diyerek yaşadığı yere çağırıyor. Çağırırken de "başı için" deyimini kullanıyor. 'Başı için' derken muhatabının büyük ve önemli biri olduğunu kabul ederek ve bilerek yalvarıyor. Ey sevgili ne olur, bizim yaylaya gel, derken bir hasreti dile getirmekte. Hasretini çektiği sevgili muhtemelen gelemeyecek bir yerde. Ya çok uzaklarda ya da bir önceki bayramda birlikte olduğu ancak bu bayram kavuşamayacağı bir yerde yani mezarında olan biri olmalı.

Dörtlüğün üçüncü dizesi şairin durumunu açıklıyor. Dertlilerin oturup dertlerini söyleştiklerini söylemesi, muhatabını dertleşmek için çağırdığını akla getirmekte. Tabi kendisinin derdi var ve anlatmak istiyor. İntizar etmemesini isterken kastı kendisini bekletmemesi mi yoksa beddua etmemesi mi? Bir önceki dizede "Gel" diyerek çağırması bekletme anlamını akla getirse de bekleyen şair olduğuna göre ve muhatabından da intizar etmemesini istediğine göre burada şairin kastı beddua olmalıdır. O güzel başının hakkı için bize beddua etme diyerek yalvarmakta.

Türkünün ikinci dörtlüğü gelmesini istediği sevgiliyi tarif ediyor:

Hayran oldum, bakakaldım yüzüne

Sürme değil rastık çekmiş gözüne

Hıçkırarak başım koysam dizine

Saçım okşa gönlüm al başın için

Bu dörtlükte şairimiz çağırdığı güzeli tarif etmektedir. Bakıldığında hayran olup öylece kalacak kadar güzel biridir. Gözlerine ise rastık çekmiş ve daha da kara olmuştur. Sürmeyi hem erkekler hem de kadınlar kullanırken rastık sadece kadınlar tarafından kullanılan bir makyaj malzemesidir. Dolayısıyla sürmeye göre daha özeldir. Şair sevgilinin dizine başını koyup ağlamak isterken saçını okşayıp gönlünü almasını beklediğini yine yalvarırcasına ifade ediyor. Şair sevgiliden kendisini teselli etmesini isterken kastettiği artık ayrılmayacağına dair söz vermesi olmalı.

Türkü şu dörtlükle biter:

Davut Sulari'yem ahd ü emânda

Bir yıldız doğmuştur derd-i zamanda

Seher bülbülüyüm ulu divanda

Sen benim vekilim ol başın için

Ahd ü emân kişinin canının ve malının emin ellerde olduğunu ifade etmek için kullanılan bir ikileme iken türkülerde genellikle yemin yerine kullanılır. Şair kendinin Davut Sulari olduğunu kuvvetli bir şekilde söylerken hem bu dünyada hem de elest bezmindeki ahitleşmeyi de ima edecek şekilde söylemektedir. 'Derd-i zamanda yıldız doğması' ise Hz. Peygamber ve onun varisleri olan kâmil mürşitlerin dünyanın ve insanların karanlıkta iken yani dert ve sıkıntı içinde iken onları dertlerinden halas edecek bir kurtarıcı, bir yol gösterici olmalarına işaret etmek içindir. Türkünün bütünü düşünüldüğünde ise kendi halinde başıboş bir halde yaşayan şairin hayatına bir yıldız gibi doğan sevgili de anlaşılır. Seher bülbülü âşık olmanın teşbih yoluyla ifadesidir. Ancak dizenin devamında gelen ulu divan ibaresi Hak âşığı olduğuna işaret eder. Ulu divan hem Hakk'ın mahşer günü kurulacak divanı hem de kâmil mürşit huzurudur. İlk dizede ahit ile elest bezmini düşünürsek ulu divan ile de mahşer gününü kastetmiş olma ihtimali yüksek olur. Bu durumda beytin üç dizesi üç farklı aleme işaret etmekte. İlk dize dünyaya gelmeden önceki ruhlar alemini, derd-i zaman dünya hayatını ve ulu divan ise öldükten sonraki hayatı kastettiği düşünülebilir. Şair Hakk'ın huzurunda vekili olmasını istediği kişi şefaatçisi olacak Hz. Peygamber olmalıdır. Bu durumda âşık olarak Hz. Peygamber'den kendisine ulaşan hikmetli sözleri söyleyen bir bülbül olduğunu hatırlatarak kendisine şefaat etmesini niyaz etmekte. Vekil aynı zamanda yerine söz söyleyebilecek kişi demek. O durumda şâir yerine vekil olmasını isteyebileceği bir dostunu kastetmiş olur. Bu ya bir musahip veya rehber olmalıdır.

Şair ilk dörtlükte başkalarının sevinip eğlendiği bayramda neden sevinmediğini de açıklamış olmakta. Alvarlı Efe'nin,

Cân bula cânânını

Bayrâm o bayrâm ola

Kul bula sultânını

Bayrâm o bayrâm ola

Şeklinde ifade ettiği bayramı Sulârî, Hakk'ın huzurunda sevgilisi veya mürşidinin vekili olup onun aşkında dâim, hizmetinde kaim ve ihlas ve samimiyetinde sâlim olduğuna dair şahitlik ettiği vakit yapacaktır.

Bayramınız kutlu olsun.

İsmail Güleç