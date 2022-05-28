İksîr-i a’zâm, bâde-i muazzamsın sen ey çay

Malumunuz, bir önceki yazım çay hakkında idi. Bu vesile ile uzun zamandan beri görmediğim bir arkadaşımın sesini duydum. Yazıyı okuyunca birlikte çay içtiğimiz günlerimizi hatırlamış ve benden içinde çay geçen şiirlerden oluşan bir yazı yazmamı istedi. Sipariş üzere yazı yazmak âdetim değil ancak bu eski arkadaşımı da kırmak istemedim ve bildiğim, bulduğum şiirleri bir araya getirdim.

Kime ait olmadığını bilmediğim bir beyit ile başlayayım:

Geldi hengâm-ı herem gayrı günehden geçelim

Mey-i yâkuta bedel çay içelim, çay içelim

Şair, "Yaşlılık vakti geldi, yaşlandık. Artık günahı bırakalım, kaybettiğimiz vakti ibadet ile değerlendirelim. Eskiden içtiğimiz kızıl meyin yerine de artık aynı renkte çay içelim." diyor.

Cemal Süreya'dan;

İki çay söylemiştik orada biri açık,

Keşke yalnız bunun için sevseydim seni…

Can Yücel'den;

Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel,

Namussuz çay bile ince belli

Bardaktan verilmeseydi eğer…

Osman Konuk'tan;

…ama bu kente gelirsen unutma beni ara.

Sana bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım…

Oğuz Atay'dan;

Biz, çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz. Avuçlarken ince belli bardağı, hücrelere kadar hissettiren sıcaklığında unuttuk yalnızlığı.

Orhan Kemal'den;

…bir gün çay içelim seninle, çaylar benden manzara senden olsun…

Alper Gencer'den;

…seni çay içerken izlemek,

Seni çay doldururken,

Seni demlerken çayı,

Kimseler inanmasa da düpedüz sevap…

İbrahim Tenekeci'den;

Bütün gün kahvede oturdum

yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye

çay söyledim kahveden…

Tarık Tufan'dan;

…masada çay bardakları ve senin ellerin olsun…

Cahit Zarifoğlu'ndan;

ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin… -

Ömer Lütfi Mete'den;

…yazsam okusam okusam yazsam biri devamlı çay verse bana… -

Nevzat Çelik'ten;

…soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm…

Muhsin Ünlü'den;

…hadi iç de çay koyayım…

- Ah

Murat Menteş'ten;

…her gülümseyişinde tüm ülkeye çay ısmarlayayım,

seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana…

Cevat Çapan'dan;

…çay içiyoruz mutlu bir sessizlik içinde… -

Sunay Akın'dan;

…çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine…

Orhan Veli'den;

…çayın rengi ne kadar güzel, sabah sabah, açık havada…

Behçet Necatigil'den;

… biraz çay soğuklarda..

ne kadar acı şu dünya…

Sezai Karakoç üstadımızdan;

…benim çay bardağımda senin gözlerin olur,

senin gözlerin sizin çay bardaklarınızda… -

Attila İlhan'dan;

…bir çay yalnızlığı Emirgân'dan öteye, değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın… -

Yalçın Ergi'den;

…basit yaşayacaksın basit,

Sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit,

Çay, simit ve peynirle… -

Necip Fazıl'sız olmaz:

Çaycı getir ilaç kokulu çaydan,

Dakika düşelim senelik paydan…

Lale Müldür'den;

Sonra belki çay içeriz.

Şansımız varsa yağmur da yağar.

damlalara huzur yüklemece oynarız.

benim damlam seninkini alnından öper.

güzel şeyler olur belki.

sen gel bence..

Ve söyleyenini bilmediklerim:

Geleydin bir çay içimi,

Sen çay dökerdin, ben de içimi.

Seni sevmek zulümse

Çay içelim gülümse

Çay yalnızlığı sevmezmiş.

Benim çayım da seni istiyor yanında

Ateşe hakiki bir çay koyalım

Kenti unutanlardan olalım…

Ateşler içinde yandığına göre,

Unutulduğunda soğuduğuna göre,

Belli, var çayın bir derdi…

Senin sesin güzeldir,

İki çay söylesene.

Sana illa şiir mi yazayım?

Çay yapsam olmaz mı?

Çayın demi gibi idi sorunları

Koydukça kararırdı hayatları

Çayı açık severim ama seni çok koyu sevdim.

Sor bakalım çay içtiği biri var mıymış?

Bütün keşkelere bir bardak çay içme vakti şimdi.

…şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur…

Hepsi bu kadar değil elbet. Benim bulduklarım, yazdıklarımı paylaştım. Bir de çay ile ilgili atasözü kadar veciz, kamyon arkasına yazılacak kadar anlamlı olanlar var.

Atasözü gibi veciz sözler

◾ Çayı reddetmek kebâirdendir (büyük günahlardandır).

◾ Üç gün aç kalmak bir gün çaysız kalmaktan yeğdir.

◾ Çay varsa umut var demektir.

◾ İyi çay yavaş demlenir.

◾ Çay sıvı bilgeliktir.

◾ Sonra çay bize bir gerçeği daha öğretti. Bekleyen her şey soğur, acır ve bayatlar.

◾ Çay neredeyse mutluluk oradadır.

◾ Çay tek başına içilmez.

◾ Çay çanağına çay, pay çanağına pay koyacaksın.

Kamyon arkası yazıları

◾ İnsan sevmek aşırı yorucu ben sadece çayı seviyorum.

◾ Çay içerek birtakım şeyleri düzelteceğime inanıyorum.

◾ Çay içince mutlu olan birisiyim benden bir zarar gelmez.

◾ Bu havada çay içilir mi deme, çay her havada içilir, lakin herkesle içilmez.

◾ Hayalini gerçekleştiren insanları çay içerek seyrediyorum.

◾ Kimseyi sürekli görmek isteyecek kadar sevmeyin. Siz en iyisi kimseyi sevmeyin, çay için.

◾ Masaya bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.

◾ İnsan vücudunun 100'de 75'i suysa eğer bizimki çay suyudur.

◾ Bize düşen dua edip çay içip beklemek…

◾ Çay en kısa şiir idi dem, tutmasını bilenlere..

◾ Çayın da derdi var, dedi adam.

◾ Biz çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da sevdik.

◾ Her şeyi bırakıp bir çay içelim.

◾ Bazen, çay bardağının çay tabağına neden yapıştığını sorgulamamak gerekir.

◾ Dünyanın bütün meşgalesine, acelesine ve anlamsızlığına verilecek en güzel cevap; "Beş dakika çay molası."

Sizin de var mı bildiğiniz çay ile ilgili özlü söz?

İsmail Güleç