Arama

Menu

Kerbelâ’yı kana gark eyledi insan-i hazele

Kerbelâ’yı kana gark eyledi insan-i hazele

Bugün (18 Ağustos 2021), muharrem ayının onu, aşure günü. Şehadetinin 1382. yılında şehitlerin efendisi Hz. Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmet ve tazim ile andığımız bugünü anlatan o kadar çok eser ve şiir var ki sadece sıralamak haftaları alır. Ben binlerce şair arasından pek bilinmeyen birinin Kerbela'yı anlatan bir şiirini size tanıtmak istiyorum.

Genç ve çalışkan araştırmacılardan İlyas Kayaokay'ın neşretmesiyle haberdar olduğumuz İbrahim Kadem 19. yüzyılda yaşamış, muhtelif kazalarda kaymakamlık yapmış bir bürokrat. Mersiye-i Âl-i Abâ isimli terciibendinde Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi karşısında takındığı tutumu görürüz. Daha fazla anlatmak yerine şiirlerinden muhibb-i ehl-i beyt olduğu anlaşılan bu Osmanlı kaymakamının şiirini ve kısa açıklamasını verirsem daha iyi anlaşılacak.

Güzel-i şāh-ı arem māh-ı Muarrem güzeli
Ezelī arp idilemezdi bu ayda ezeli
Nice arp itdi Yezīd ā'in-i dīn mübtezeli
ā ıyāmet ounur nāmına la'net ġazeli
Eyledi āl-i Resūl dīdelerin hūn-rīzeli
Kerbelā'yı ana gark eyledi insān hazeli

Ey haremin şahı olan Hz. Peygamber'in ve muharrem ayının sevgilisi, güzeli. Malum olduğu üzere bu ay savaşmanın yasak olduğu dört aydan biri idi. Bu yasaklara rağmen dine ihanet eden alçak Yezit savaştı. Bundan dolayı da kıyamete kadar onuna adına lanetler okunacak. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

ana mı aldı cihān öyle mi sandın a Yezīd
Nice itdin o ciger-pārelere ulm-i şedīd
La'net olmaz mı saŋa nāmına ey avm-i pelīd
Şimr-i nādān eline düşdi üseyn oldı şehīd
Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ūn-rīzeli
Kerbelā'yı ana ġar eyledi insān aeli

A Yezid olacak alçak! Cihanın ve saltanatın sana kalacağını mı sandın? Hz. Peygamber'inin ciğerpârem diyerek sevdiği o masumlara nasıl zulmedersin sen! Hüseyin, senin adamın nadan Şemir'in eliyle şehit oldu. A murdarların, alçakların şahı, bundan dolayı sana lanet okunmayacağını mı zannediyorsun! Kıyamete kadar sana lanet edeceğiz. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Lāyı olmaz mı Yezīd cānına la'net diledi
Müslümānım diyerek ref'-i şerī'at diledi
Binā-yı ānedānı hedm ü hezīmet diledi
Mav idüp āl-i 'Abā kendü meziyyet diledi
Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ūn-rīzeli
Kerbelā'yı ana ġar eyledi insān aeli

Yezid'in canına lanet okunmasını istemesi yakışmaz mı? Hem Müslümanım dedi hem İslamı ortadan kaldırmak istedi. Ehl-i beyitten olan herkesi ortadan kaldırmak, yok etmek istedi. Âl-i âbayı öldürmeyi de bir marifet olarak gördü. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Bu ne işdir ne cesāret bu ne tedbīr-i aā
Bu naıl re'y-i muālif buŋa kim virdi rıżā
Sed idüp bahr-i Fırāt bendini avm-i süfehā
u diyü aġlaşara gitdi cihāndan şüheda
Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ūn-rīzeli
Kerbelā'yı ana ġar eyledi insān aeli

Bu nasıl bir iş, Hz. Hüseyin'i öldürmeyi düşünmek ve kalkışmak ne büyük bir hata. Bu nasıl aykırı bir görüş, kim bu görüşe rıza gösterdi? O sefih ve alçaklar güruhu Fırat ile Hz. Hüseyin'in arasına adeta duvar ördü ve su almalarına izin vermedi. O şehitler ise bu dünyadan su diyerek göçtüler. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Hele Mervān-ı mār İbn Ziyād ā'in-i dīn
asan'ı zehr ile mesmūm iden ol avm-i la'īn
Cümlesi oldu şehīd gitdi berâber üseyin
Yeter ağlama adem urtuldu Zeyne'l-'ābidīn
Eyledi āl-i Resūl didelerin ūn-rīzeli
Kerbelā'yı ana ġar eyledi insān aeli

O yılan Mervan, dinin haini Ziyad'ın oğlu. Hz. Hasan'ı zehirleyerek öldüren o lanetlenmiş ailedir. Kerbela'da Hz. Hüseyin ile olanların hepsi şehit oldu. Ey Kadem, sen bunun için çok ağlıyorsun, ama yeter. Artık ağlama. Çünkü Zeyne'l-âbidîn kurtuldu. O kurtulduğu için sevin. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Ya Rabbî! Hüznün ve matemin en acı sahnelerinden birini andığımız bu ayda bizi sıkıntı, keder, korku ve endişeden halâs eyle, gönüllerimize genişlik ver. Bizi Yezidîlerin zulmünden ve fıskından koru, Hüseynîlerden eyle ve onlarla birlikte haşret, Amin.

İsmail Güleç

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Kerbela

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YAZAR ARŞİVİ

YAZARIN TÜM YAZILARI
2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN