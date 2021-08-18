Kerbelâ’yı kana gark eyledi insan-i hazele

Bugün (18 Ağustos 2021), muharrem ayının onu, aşure günü. Şehadetinin 1382. yılında şehitlerin efendisi Hz. Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmet ve tazim ile andığımız bugünü anlatan o kadar çok eser ve şiir var ki sadece sıralamak haftaları alır. Ben binlerce şair arasından pek bilinmeyen birinin Kerbela'yı anlatan bir şiirini size tanıtmak istiyorum.

Genç ve çalışkan araştırmacılardan İlyas Kayaokay'ın neşretmesiyle haberdar olduğumuz İbrahim Kadem 19. yüzyılda yaşamış, muhtelif kazalarda kaymakamlık yapmış bir bürokrat. Mersiye-i Âl-i Abâ isimli terciibendinde Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi karşısında takındığı tutumu görürüz. Daha fazla anlatmak yerine şiirlerinden muhibb-i ehl-i beyt olduğu anlaşılan bu Osmanlı kaymakamının şiirini ve kısa açıklamasını verirsem daha iyi anlaşılacak.

Güzel-i şāh-ı ḥarem māh-ı Muḥarrem güzeli

Ezelī ḥarp idilemezdi bu ayda ezeli

Nice ḥarp itdi Yezīd ḫā'in-i dīn mübtezeli

Ṭā ḳıyāmet oḳunur nāmına la'net ġazeli

Eyledi āl-i Resūl dīdelerin hūn-rīzeli

Kerbelā'yı ḳana gark eyledi insān hazeli

Ey haremin şahı olan Hz. Peygamber'in ve muharrem ayının sevgilisi, güzeli. Malum olduğu üzere bu ay savaşmanın yasak olduğu dört aydan biri idi. Bu yasaklara rağmen dine ihanet eden alçak Yezit savaştı. Bundan dolayı da kıyamete kadar onuna adına lanetler okunacak. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Ṣana mı ḳaldı cihān öyle mi sandın a Yezīd

Nice itdin o ciger-pārelere ẓulm-i şedīd

La'net olmaz mı saŋa nāmına ey ḳavm-i pelīd

Şimr-i nādān eline düşdi Ḥüseyn oldı şehīd

Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ḫūn-rīzeli

Kerbelā'yı ḳana ġarḳ eyledi insān ḫaẕeli

A Yezid olacak alçak! Cihanın ve saltanatın sana kalacağını mı sandın? Hz. Peygamber'inin ciğerpârem diyerek sevdiği o masumlara nasıl zulmedersin sen! Hüseyin, senin adamın nadan Şemir'in eliyle şehit oldu. A murdarların, alçakların şahı, bundan dolayı sana lanet okunmayacağını mı zannediyorsun! Kıyamete kadar sana lanet edeceğiz. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Lāyıḳ olmaz mı Yezīd cānına la'net diledi

Müslümānım diyerek ref'-i şerī'at diledi

Binā-yı ḫānedānı hedm ü hezīmet diledi

Maḥv idüp āl-i 'Abā kendü meziyyet diledi

Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ḫūn-rīzeli

Kerbelā'yı ḳana ġarḳ eyledi insān ḫaẕeli

Yezid'in canına lanet okunmasını istemesi yakışmaz mı? Hem Müslümanım dedi hem İslamı ortadan kaldırmak istedi. Ehl-i beyitten olan herkesi ortadan kaldırmak, yok etmek istedi. Âl-i âbayı öldürmeyi de bir marifet olarak gördü. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Bu ne işdir ne cesāret bu ne tedbīr-i ḫaṭā

Bu naṣıl re'y-i muḫālif buŋa kim virdi rıżā

Sed idüp bahr-i Fırāt bendini ḳavm-i süfehā

Ṣu diyü aġlaşaraḳ gitdi cihāndan şüheda

Eyledi āl-i Resūl dīdelerin ḫūn-rīzeli

Kerbelā'yı ḳana ġarḳ eyledi insān ḫaẕeli

Bu nasıl bir iş, Hz. Hüseyin'i öldürmeyi düşünmek ve kalkışmak ne büyük bir hata. Bu nasıl aykırı bir görüş, kim bu görüşe rıza gösterdi? O sefih ve alçaklar güruhu Fırat ile Hz. Hüseyin'in arasına adeta duvar ördü ve su almalarına izin vermedi. O şehitler ise bu dünyadan su diyerek göçtüler. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Hele Mervān-ı mār İbn Ziyād ḫā'in-i dīn

Ḥasan'ı zehr ile mesmūm iden ol ḳavm-i la'īn

Cümlesi oldu şehīd gitdi berâber Ḥüseyin

Yeter ağlama Ḳadem ḳurtuldu Zeyne'l-'ābidīn

Eyledi āl-i Resūl didelerin ḫūn-rīzeli

Kerbelā'yı ḳana ġarḳ eyledi insān ḫaẕeli

O yılan Mervan, dinin haini Ziyad'ın oğlu. Hz. Hasan'ı zehirleyerek öldüren o lanetlenmiş ailedir. Kerbela'da Hz. Hüseyin ile olanların hepsi şehit oldu. Ey Kadem, sen bunun için çok ağlıyorsun, ama yeter. Artık ağlama. Çünkü Zeyne'l-âbidîn kurtuldu. O kurtulduğu için sevin. Çünkü o insanlığın yüz karası, zalim, namert, alçak kalleş Yezit, Kerbelâ'da, Hz. Peygamber'in iki gözüm diyerek sevdiği torunlarının ve onunla birlikte olan masumların kanını döktü.

Ya Rabbî! Hüznün ve matemin en acı sahnelerinden birini andığımız bu ayda bizi sıkıntı, keder, korku ve endişeden halâs eyle, gönüllerimize genişlik ver. Bizi Yezidîlerin zulmünden ve fıskından koru, Hüseynîlerden eyle ve onlarla birlikte haşret, Amin.

İsmail Güleç