Cezayir'de "bir günde bir milyon ağaç" kampanyası başlatıldı

Tarım Bakanlığının, "Yeşil Cezayir Derneği" iş birliğiyle başlattığı kampanyaya, Cezayir'in doğusunda yer alan Tizi Vuzu vilayetinde Tarım Bakanı Yasin Mehdi Velid tarafından start verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, Cezayir genelinde ülke tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasının başlatıldığı ve Tarım Bakanı'nın kampanyaya start vermek için bugün "Burc Bu Ariric, başkent Cezayir, Tizi Vuzu ve Buveyra (Bouira)" vilayetlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

Bakanlığın, kampanya kapsamında ülke genelinde bir milyon fidan dikmeyi hedeflediği kaydedildi.

Kampanyanın resmi başlangıcı, 2021'deki orman yangınlarında tahrip olan yeşil alanların yeniden canlandırılması amacıyla Tizi Vuzu vilayetinin Ait Akvaşa kasabasında yapıldı.

Cezayir'de son yıllarda onlarca kişinin yaşamını yitirmesine ve yüz binlerce hektarlık ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangınlar meydana gelmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.