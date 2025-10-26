Bugün
Cezayir'de "bir günde bir milyon ağaç" kampanyası başlatıldı

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2025 09:05

Cezayir'de ülke tarihinin en büyük kampanyası olan "bir günde bir milyon ağaç" kampanyası başlatıldı.

Tarım Bakanlığının, "Yeşil Cezayir Derneği" iş birliğiyle başlattığı kampanyaya, Cezayir'in doğusunda yer alan Tizi Vuzu vilayetinde Tarım Bakanı Yasin Mehdi Velid tarafından start verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, Cezayir genelinde ülke tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasının başlatıldığı ve Tarım Bakanı'nın kampanyaya start vermek için bugün "Burc Bu Ariric, başkent Cezayir, Tizi Vuzu ve Buveyra (Bouira)" vilayetlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

Bakanlığın, kampanya kapsamında ülke genelinde bir milyon fidan dikmeyi hedeflediği kaydedildi.

Kampanyanın resmi başlangıcı, 2021'deki orman yangınlarında tahrip olan yeşil alanların yeniden canlandırılması amacıyla Tizi Vuzu vilayetinin Ait Akvaşa kasabasında yapıldı.

Cezayir'de son yıllarda onlarca kişinin yaşamını yitirmesine ve yüz binlerce hektarlık ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangınlar meydana gelmişti.

