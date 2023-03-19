Kur'an-ı Kerim, siyer , ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahi dersleri verilen camide, masa tenisi, langırt , seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor.

Pendik'teki çocuklar, hafta sonları ve tatillerde alışveriş merkezleri ve oyun parkları yerine teknoloji atölyesi bulunan ve çeşitli aktivitelerin yapılabildiği Hazreti Ömer Camisi'ne gidiyor.

Pendik Çınardere Mahallesi'ndeki 450 Konutlar Hazreti Ömer Camisi, cami görevlileri, müftülük, belediye, cami-aile birliği, muhtarlık ve hayırseverlerin desteğiyle farklı yaş gruplarındaki çocuklar için cazibe merkezi haline geldi.

Kur'an-ı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahi dersleri verilen camide, masa tenisi, langırt, seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor.





Camiye okul dönemi hafta sonları düzenli olarak 60 çocuk gelirken, ara tatil ve yaz döneminde bu sayı 300'ü aşıyor.

Etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı cami, farklı ilçelerden çocuk ve velilerin de ilgisini çekiyor.

Etkinlikleri camide 2 yıldır görev yapan müezzin-kayyım İbrahim Aslan koordine ediyor, eşi Ayşe Aslan ise 4-6 yaşındaki çocuklara kurs düzenliyor. İmam-hatip Beytullah Özgütürk haftada 2 gün sohbet dersleri yaparken, eşi Fatma Özgütürk ise mahalledeki kadınlara yönelik faaliyetler yürütüyor.





"Çocuklar babalarını, dedelerini, amcalarını getiriyor"

Müezzin-kayyım Aslan, AA muhabirine camideki etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Çocukların Allah'ın (CC) kendilerine emaneti olduğunu dile getiren Aslan, kendini bilen, dinine bağlı, ailesi ve vatanına faydalı nesiller yetiştirmenin aileler kadar kendilerinin de görevi olduğunu vurguladı.

Hazreti Muhammed'in (SAV) çocuklara davranışından örnekler veren Aslan, "Göz aydınlığımız çocuklarımız için Peygamberimiz (SAV) hutbedeyken torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i kucağına almış. Bir çocuğun kuşu öldüğünde ona taziyeye gitmiş, onun duygularına önem vermiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir sözü var, 'Camide cemaatle namaz kılarken arka saflarda koşuşup oynayan, gülüşen çocukların sesi yoksa gelecek nesiller adına korkun.' diye. Çok şükür, bugün camimiz çocuklarla dolup taşıyor." ifadelerini kullandı.