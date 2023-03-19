Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • İstanbul'daki Hazreti Ömer Camisi'ne çocuklar büyüklerini götürüyor
YAŞAM

İstanbul'daki Hazreti Ömer Camisi'ne çocuklar büyüklerini götürüyor

Kur'an-ı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahi dersleri verilen camide, masa tenisi, langırt, seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor.

İstanbul’daki Hazreti Ömer Camisi’ne çocuklar büyüklerini götürüyor
Yayınlanma Tarihi: 19.3.2023 09:07:00 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 09:20

Pendik'teki çocuklar, hafta sonları ve tatillerde alışveriş merkezleri ve oyun parkları yerine teknoloji atölyesi bulunan ve çeşitli aktivitelerin yapılabildiği Hazreti Ömer Camisi'ne gidiyor.

Pendik Çınardere Mahallesi'ndeki 450 Konutlar Hazreti Ömer Camisi, cami görevlileri, müftülük, belediye, cami-aile birliği, muhtarlık ve hayırseverlerin desteğiyle farklı yaş gruplarındaki çocuklar için cazibe merkezi haline geldi.

Kur'an-ı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahi dersleri verilen camide, masa tenisi, langırt, seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor.


Camiye okul dönemi hafta sonları düzenli olarak 60 çocuk gelirken, ara tatil ve yaz döneminde bu sayı 300'ü aşıyor.

Etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı cami, farklı ilçelerden çocuk ve velilerin de ilgisini çekiyor.

Resulullah’ın dilinden çocuk terbiye metodları RESULULLAH'IN DİLİNDEN ÇOCUK TERBİYE METODLARI

Etkinlikleri camide 2 yıldır görev yapan müezzin-kayyım İbrahim Aslan koordine ediyor, eşi Ayşe Aslan ise 4-6 yaşındaki çocuklara kurs düzenliyor. İmam-hatip Beytullah Özgütürk haftada 2 gün sohbet dersleri yaparken, eşi Fatma Özgütürk ise mahalledeki kadınlara yönelik faaliyetler yürütüyor.


"Çocuklar babalarını, dedelerini, amcalarını getiriyor"

Müezzin-kayyım Aslan, AA muhabirine camideki etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Çocukların Allah'ın (CC) kendilerine emaneti olduğunu dile getiren Aslan, kendini bilen, dinine bağlı, ailesi ve vatanına faydalı nesiller yetiştirmenin aileler kadar kendilerinin de görevi olduğunu vurguladı.

Hazreti Muhammed'in (SAV) çocuklara davranışından örnekler veren Aslan, "Göz aydınlığımız çocuklarımız için Peygamberimiz (SAV) hutbedeyken torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i kucağına almış. Bir çocuğun kuşu öldüğünde ona taziyeye gitmiş, onun duygularına önem vermiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir sözü var, 'Camide cemaatle namaz kılarken arka saflarda koşuşup oynayan, gülüşen çocukların sesi yoksa gelecek nesiller adına korkun.' diye. Çok şükür, bugün camimiz çocuklarla dolup taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim’de insan KUR'AN-I KERİM'DE İNSAN

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İstanbul Hazreti Ömer Camisi Kur-an-ı Kerim langırt pendik pendik haber etiketleri İbrahim Aslan Fatih Sultan Mehmet Han ayşe aslan Pendik Çınardere Mahallesi Fatma Özgütürk Pendik Hazreti Muhammed Allah Hazreti Hasan İslam Fatih Sultan Mehmet Siyer İlmihal

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN