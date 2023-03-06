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YAŞAM

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili bu gece idrak edilecek

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen, rahmet ve mağfiret gecesi Berat Kandili idrak edilecek.

Ramazan’ın müjdecisi Berat Kandili bu gece idrak edilecek
Yayınlanma Tarihi: 6.3.2023 10:39:00 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:51

Berat Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma manalarına geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, beratın bir suçtan azade olmak manasına geldiğini söyledi.

Berat gecesinde birçok kişinin Allah'ın (CC) affına mazhar olduğunu belirten Bozkurt, bu kullar arasına girmek için çaba ve gayret sarf etmek gerektiğine işaret etti.

Bozkurt, berat gecesini af ve mağfiret gecesi olarak idrak etmek gerektiğini vurguladı. "Berat gecesi, manevi iklim bereketinin bol olduğu bir fırsat gecesidir. Rabbimizin geçmişte yaptığımız hata, kusur ve günahları affetmesi için dua etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kandil gecesinde, Kur'an-ı Kerim okuma ve nafile namaz kılma, gündüz ise oruç tutmanın tavsiye edildiğini anımsatan Bozkurt, "Şu an sıkıntılı dönemlerdeyiz, afet dönemindeyiz. Halkımızın, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için Rabbimize dua etmeliyiz." diye konuştu.

Depremler nedeniyle hayır ve hasenata daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt, "Evini, yuvasını kaybeden insanlar var. Çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesindeki mağdur, muhtaç insanların yardımına koşabiliriz. Dualarımızın kabul olması için bu tür vesileler aramalıyız." açıklamasını yaptı.

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