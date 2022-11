Yavru köpeklere barınak yapıp beslemek için her gün 5 kilometre yol gidiyorlar

Bingöl'ün en soğuk ilçelerinden biri olan ve yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinde bir grup gönüllü vatandaş, sahipsiz yavru köpekler için yaptıkları geçici barınağa her gün 5 kilometre giderek mamalarını veriyor.

HERKESE ÖRNEK OLACAK BİR DAVRANIŞ



Yılın 6 ayını karlı ve çetin soğuklarla geçiren Bingöl'ün ilçesi Karlıova'da, bir grup gönüllü vatandaş yürekleri ısıtacak ve herkese örnek olacak bir davranış sergiliyor. İlçede sahipsiz bırakılan yavru köpekleri toplayan gönüllü vatandaşlar, ilçe dışına geçici bir barınak yaparak onların barınmasını sağlıyor. Yine esnaftan veya kendi ceplerinden karşıladıkları mamaları toplayan gönüllüler, her gün 5 kilometre yol giderek yavru köpekleri elleriyle besliyor.

30'A YAKIN YAVRU VAR



Geçici olarak yaptıkları barınakta 20'nin üzerinde yavru köpek bulunurken, gönüllü vatandaşlar köpekler için mama desteği çağrısında bulundu. Gönüllü Ergin Değirmenci, ''Karlıova kış ayları çok sert geçen bir ilçe. Yaklaşık 6 ay kış şartları çok zor buralarda, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu da oluyor. Biz kendimize göre yavrular için önlem aldık. 30'a yakın yavrumuz var. Şu an için onları barındırabiliyoruz. Biz her gün dönüşümlü olarak arkadaşlarımızla beraber 5 kilometre yolu geliyoruz, mamalarını verip, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim de yetersiz kaldığımız zamanlar oluyor. Yetkililerden ve hayvan sever dostlarımızdan mama desteği istiyoruz, tıbbi destek istiyoruz. Yardımcı olurlarsa çok minnettar kalırız" dedi.

Gönüllü arkadaşlar, her gün dönüşümlü olarak yavru köpekleri mama getirerek elleriyle besliyor.