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Serpme kahvaltı mı, seçme kahvaltı mı?

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak biliniyor. Lakin hafta sonu gerçekleştirilen kahvaltıların en çok tercih edileni serpme kahvaltı ciddi bir israfa sebep oluyor. Bu sebeple gerçekleştirilen yeni düzenleme ile serpme yerine seçme kahvaltıya geçiş dönemi olacak.

Serpme kahvaltı mı, seçme kahvaltı mı?
Yayınlanma Tarihi: 9.11.2022 16:32:00 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 17:54

İsraf ne yazık ki hayatımızın her noktasına girdi. Bilhassa son dönemlerde serpme kahvaltılarda gerçekleşen israf had safhaya ulaştı. Ülkemizde yıllık 18 milyon tonluk ciddi bir gıda israfı var.

◾ Zikredilen rakamın içinde öne çıkan ise serpme kahvaltı. Serpme kahvaltı genişliği ile dikkat çekse de bu kahvaltı türünün neredeyse yarısı direkt olarak israf oluyor.

https://www.instagram.com/p/CkvGdGTjmrS/

◾ Çok fazla çeşit kahvaltıyı misafirler ile buluşturan serpme kahvaltı, ziyaretçilerin her gıda maddesini tüketmemesi sebebiyle çöpe atılıyor. Böylece ortaya büyük bir israf çıkıyor.

◾ Yüce Allah A'raf Suresi 31. Ayette "Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." buyurarak israfı bizler için yasaklar.

◾ Yeni düzenleme ile birlikte artık mekanlar ziyaretçilerine serpme yerine seçme kahvaltı sunacaklar. Böylece 100 milyar liralık bir israfın önüne geçilmiş olacak.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın araştırmasına göre serpme kahvaltı sebebiyle ülkemizde yıllık 100 milyar liralık bir israf mevcut. Temel gıdalardan domates, salatalık ve yumurta gibi maddelerin ciddi bir kesimi kullanılmıyor.

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Etiketler Türkiye İsrafı Önleme Vakfı A râf Suresi Âdemoğulları Yüce Allah serpme kahvaltı

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