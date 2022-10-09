Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde ve ev sahipliğinde Mardin’de Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve CİHANNÜMA Derneği işbirliğinde düzenlenen Akademi-Medrese buluşmaları "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı” kapsamında Kasımiye Medresesinde ‘Kasımiye Sohbetleri Anılar Nükteler ve Notalar’ başlığıyla güzel ve samimi bir söyleşi programı gerçekleştirildi.

Kasımiye Sohbetleri programına Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Akademi Medrese Buluşmaları İçin Mardin'de bulunan Akademisyen ve Medrese Alimleri, Mardinli vatandaşlar, üniversite hocaları ve öğrenciler katılımda bulundu.

MARDİN KASIMİYE SOHBETLERİ'NDE Hatıralar nükteler ve notalar buluştu.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ve Muhammed Ekinci'nin konuşmacı olduğu söyleşide bütün konuklar söz alarak Mardin'e dair anılarını anlatıp farklı konularda sohbetler gerçekleştirdiler.

Kasımiye Sohbetlerinde ayrıca Dr. Rıfat Ablay ve Yusuf Didar misafirlere bir kaside dinletisi sundular.

Tarihi Kasımiye Medresesinin avlusunda havuz başında gerçekleşen program, çalıştay sebebiyle Mardin'de bulunan akademisyen ve medrese alimleri ile tüm katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Program esnasında tüm misafirlere açık alanda yoğrulan çiğ köfte ikram edildi. Akademi Medrese Buluşmaları 'Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı' kapsamında düzenlenen, Kasımiye Sohbetleri: Anılar, Nükteler ve Notalar Kaside Dinletisi'ne katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş programı düzenleyen Mardin Artuklu Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da çalıştaylarına katılıp katkı sunan ve Kasımiye Sohbetler programında kendilerini sadece bırakmayan bütün misafirlere teşekkür etti.